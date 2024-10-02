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Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові

Події 23:53   02.10.2024
Оксана Горун
Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові Скриншот

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару КАБом по п’ятиповерхівці в Харкові.

Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про вісьмох поранених. Усім буде надано необхідну допомогу“, – написав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові  пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБами. Відомо про “прильоти” у Київському та Шевченківському районах. У Шевченківському приліт був по лісосмузі, в Салтівському бомба вдарила по п’ятиповерхівці. Відомо про вісім постраждалих, серед яких трирічна дівчинка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 23:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару КАБом по п’ятиповерхівці в Харкові".