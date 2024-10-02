Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові
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Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару КАБом по п’ятиповерхівці в Харкові.
“Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про вісьмох поранених. Усім буде надано необхідну допомогу“, – написав Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський/Telegram
Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБами. Відомо про “прильоти” у Київському та Шевченківському районах. У Шевченківському приліт був по лісосмузі, в Салтівському бомба вдарила по п’ятиповерхівці. Відомо про вісім постраждалих, серед яких трирічна дівчинка.
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- Категорії: Події, Репортаж, Україна, Харків; Теги: Зеленський, КАБ, новини Харкова, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 23:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару КАБом по п’ятиповерхівці в Харкові".