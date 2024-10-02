Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове
Скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара КАБом по пятиэтажке в Харькове.
«Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о восьми раненых», — написал Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ. Известно о «прилетах» в Киевском и Шевченковском районах. В Шевченковском прилет был по лесополосе, в Салтовском бомба ударила по пятиэтажке. Известно о восьми пострадавших, среди которых трехлетняя девочка.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, КАБ, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 23:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара КАБом по пятиэтажке в Харькове".