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Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове

Происшествия 23:53   02.10.2024
Оксана Горун
Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара КАБом по пятиэтажке в Харькове.

«Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о восьми раненых», — написал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ. Известно о «прилетах» в Киевском и Шевченковском районах. В Шевченковском прилет был по лесополосе, в Салтовском бомба ударила по пятиэтажке. Известно о восьми пострадавших, среди которых трехлетняя девочка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 23:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара КАБом по пятиэтажке в Харькове".