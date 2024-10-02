Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара КАБом по пятиэтажке в Харькове.

«Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о восьми раненых», — написал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ. Известно о «прилетах» в Киевском и Шевченковском районах. В Шевченковском прилет был по лесополосе, в Салтовском бомба ударила по пятиэтажке. Известно о восьми пострадавших, среди которых трехлетняя девочка.