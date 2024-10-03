Синегубов и Терехов сообщили о 10 пострадавших в Харькове и отключениях света
Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов проинформировали о последствиях вечерних прилетов КАБов по Харькову.
«Было несколько управляемых авиабомб, попадания по городу Харьков. Это Салтовский район, попадание непосредственно в многоквартирный жилой дом. Работают на месте подразделения ГСЧС, Национальная полиция, экстренная скорая медицинская помощь, развернут штаб. Есть разрушение нескольких этажей в жилом доме. Под завалами могут находиться люди. Эта информация еще проверяется. Будет сделан полностью поквартирный домовый обход», — сообщил на месте начальник ХОВА Олег Синегубов.
Видео: Олег Синегубов/Telegram
Видео: Олег Синегубов/Telegram
Видео: Олег Синегубов/Telegram
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал уже о десяти пострадавших от удара по городу.
«Организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва. Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города. Сотни выбитых оконных стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячий чай и перекусить. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — сообщил мэр.
Видео: Пресс-служба ХГС
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Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ. Известно о «прилетах» в Салтовском и Шевченковском районах. В Шевченковском прилет был по лесополосе, в Салтовском бомба ударила по пятиэтажке. Известно о десяти пострадавших, среди которых трехлетняя девочка.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 00:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов проинформировали о последствиях вечерних прилетов КАБов по Харькову".