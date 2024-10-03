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Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры

Репортаж 09:29   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры

Утром в Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео с дрона, на котором видно, как выглядит дом в Харькове после ночного обстрела. 

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов сообщили о «прилете» в Салтовском районе Харькова. Вскоре установили, что враг выпустил КАБ по Харькову – авиабомба попала по пятиэтажке. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди них – трехлетняя девочка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 09:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео с дрона, на котором видно, как выглядит дом в Харькове после ночного обстрела. ".