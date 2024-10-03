Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры

Утром в Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео с дрона, на котором видно, как выглядит дом в Харькове после ночного обстрела.

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов сообщили о «прилете» в Салтовском районе Харькова. Вскоре установили, что враг выпустил КАБ по Харькову – авиабомба попала по пятиэтажке. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди них – трехлетняя девочка.