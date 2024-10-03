Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры
Утром в Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео с дрона, на котором видно, как выглядит дом в Харькове после ночного обстрела.
Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов сообщили о «прилете» в Салтовском районе Харькова. Вскоре установили, что враг выпустил КАБ по Харькову – авиабомба попала по пятиэтажке. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди них – трехлетняя девочка.
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- Категории: Репортаж, Украина, Харьков; Теги: КАБ, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 09:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео с дрона, на котором видно, как выглядит дом в Харькове после ночного обстрела. ".