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Разборы завалов в Харькове завершены, чудом погибших нет – Синегубов

Украина 10:56   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Разборы завалов в Харькове завершены, чудом погибших нет – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что вследствие удара КАБа по многоэтажке в Харькове пострадали 12 человек. 39 жителей – эвакуировали, 17 людей попросили обеспечить им временное жилье.

Погибших в результате «прилета» нет, проинформировал Синегубов. Жителям дома повезло – никто не находился в эпицентре удара.

«Квартира, куда попал КАБ, она была не жилая, то есть там люди не находились на момент попадания, семья не проживала, хотя дом был полностью заселен. Пять человек были госпитализированы. Среди пострадавших – трехлетняя девочка – там острая реакция на стресс. Все наши службы и подразделения работают на месте. Подразделения ГСЧС устраняют аварийность. К примеру, газовые службы полностью проверяют системы и уже сегодня прогнозируем, что будут подключены те подъезды, которые относительно остаются конструктивно неповрежденными. Однако наряду с этим будут назначены все необходимые экспертизы для того, чтобы установить, нарушен ли конструктив этого дома, подлежит ли он восстановлению. Это очень важно, чтобы люди понимали, будут ли они получать компенсацию за полностью разрушенное жилье или за поврежденное жилье», – отметил Синегубов.

По словам Синегубова, сделать это должны максимально оперативно, чтобы успеть к началу отопительного сезона. Ожидается, что в этом году он будет самым сложным за все время войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что вследствие удара КАБа по многоэтажке в Харькове пострадали 12 человек. 39 жителей – эвакуировали, 17 людей попросили обеспечить им временное жилье.".