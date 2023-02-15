Останніми тижнями з Куп’янського напрямку побільшало переселенців

Товариство Червоного Хреста спільно з благодійниками з Канади пригостило кашею з м’ясом понад 500 переселенців, яких вони евакуювали з деокупованих територій до гуртожитків Харкова.

Останніми тижнями все більше людей просять вивезти їх у безпечне місце.

«Кормим полевой кашей. Пшеничная каша с тушонкой, с салом, с яйцом. Такая кашка у нас и квашеная копуста. Сегодня начали с утра готовить. И сразу, как только была приготовлена, сразу выехали сюда, чтобы была свежая. То есть она не разогретая, она реально свежая, сегодняшняя», – демонструє Андрій Ушаков, волонтер загону евакуації Товариства Червоного Хреста України.

Олена – переселенка з Куп’янського району, живе у гуртожитку в Харкові.

«Клуб розбили в селі вночі, хати деякі ж там потрощили. Невиносимо. Діти боялися. Самі може і сиділи б, але діти. Страшно дітям було. Тут добре нам живеться. Тепло, кормлять, помагають. Що попросимо дають по можливості», – каже Олена.

Потік людей, які бажають евакуюватися, останнім часом збільшився в рази, каже волонтер Червоного хреста.

«Особенно Купянский район, Волчанский район, Двуречная. Все эти направления, где достаточно активно стреляют, поэтому люди собираются отттуда выезжать. Ну мы их конечно же вывозим», – говорить Олександр Крилов, волонтер загону евакуації Товариства Червоного Хреста України.

Пол Г’юз – волонтер благодійної організації «H.U.G.S» («Обійми»), фермер з Канади. В Україні він з березня 2022 року, допомагає розбирати завали, доставляє ліки, одяг та їжу по всій Україні: від Львова до Краматорська.

«Це жахливий конфлікт. Росія – агресор. В Україні щодня сирени, бомбардують вокзали, лікарні, супермаркети та школи. При цьому сирени не звучать у росії. Все це відбувається в Україні. Атакують, атакують, атакують. Це варварство. Це огидно. Міжнародне співтовариство має діяти», – каже Пол Г’юз волонтер благодійної організації «H.U.G.S» («Обійми»).

Переселенцям з деокупованих громад надають можливість зупинитися в освітніх гуртожитках. Наразі там мешкає 2500 людей.

«Довго думали: виїжджати чи ні. Вже спати неможливо вночі, тому що постійно стріляють і бахкають. Нерви вже не в порядку. Поки поживемо місяц-два. Подивимось, що воно буде. Як там у нас буде, а там видно буде. Якщо відгонять наші подальше, що там стрілять не будуть і жити можна спокійно, тоді вернемося. Якщо – ні, будемо думати що робити далі», – розповідає переселенка Інна з села Новоосинове, яка живе у гуртожитку в Харкові.

У місці, за яке тривають бої, краще не залишатися. Бажано подумати про евакуацію заздалегідь, наголошують волонтери.

«Вопрос в том, насколько заблаговременно человек решил выехать оттуда. То есть, если он заранее, например житель Купянска, понимает, что становится громко и лучше переждать это в Харькове, то он конечно выезжает со своими вещами. В тихой, спокойной обстановке. Если же это человек, который терпит до последнего, пока к нему в дом не прилетело, тогда он выезжает без ничего. В той одежде, в которой был. Тогда ему нужна и психологическая помощь. Тогда ему нужна и одежда, и нужно его как-то ассимилировать в нормальном, безопасном Харькове. Чаще люди терпят до последнего», – констатує Олександр Крилов волонтер загону евакуації Товариства Червоного Хреста України.

«Росія – терористичне держава. Україну атакують російські терористи. Коли ти знаходишься тут, це дуже просто зрозуміти. Я особисто знав людей, які загинули на фронті. Це не лише солдати, а й представники гуманітарних організацій. Я не знав їх раніше, але ми стали за час роботи братами та сестрами, хоча маємо різних матерів», – наголошує Пол Г’юз.

Фото, відео – Павло Велицький