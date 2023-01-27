Волонтер із Німеччини привозить земляків на Харківщину – розвінчувати міфи РФ

“У нас у Німеччині є дуже різна інформація. Багато людей, які не знають українців, можуть бути відкриті для пропаганди з Росії”, – каже волонтер Маттеус Вазнек. Зі своїми співгромадянами днями він побував у Харкові, Руській Лозовій та Питомнику.

Волонтер із Німеччини Маттеус Вазнек створив проєкт прямої комунікації німців та українців. Його мета – зруйнувати міфи російської пропаганди, які ще досить сильні в Німеччині.

“Це важливо, тому що в нас у Німеччині є дуже різна інформація. Багато людей, які не знають українців, можуть бути відкриті для пропаганди з Росії, яка стверджує, що українці самі себе вбивають, що тут одні нацисти тощо. Тому важливо, щоб наші друзі змогли розповісти у своїх землях те, що вони бачили на власні очі”, – вважає волонтер.

Подробиці про приїзд Вазнека та шістьох його земляків до Харківської області повідомили в Східному ОТО Нацгвардії України. Нацгвардійці супроводжували німецьких гостей. Усі, хто приїхав, – волонтери з різних куточків Німеччини. Маттеус – не лише ідеолог цього заходу, а й перекладач. Такою групою візитери побували в Руській Лозовій, де побачили розбиті будинки, могили, позиції, залишені російською армією, та склади знищеної техніки РФ.

“Усюди видно безліч речей, що вказують на те, що тут було величезне скупчення російських військ, зокрема, занедбані іржаві боєприпаси, шматки форми та взуття окупантів, коробки від сухпаїв, окопи, вириті нашвидкуруч і укріплені чомусь мішками із пластиковою стружкою “, – описала картини побаченого гостями пресслужба НГУ.

Також воїни Нацгвардії показали гостям свої позиції та відвезли групу до Питомника – вздовж знищених обстрілами та замінованих лісопосадок.

“Дуже сумно бачити випробування, які проходять українські воїни. Все це неймовірно важко для таких мирних людей, як я, і весь німецький народ. Але ці воїни лишаються такими хоробрими, дружніми, відкритими та з такими теплими серцями, що для мене було справжньою честю познайомитись з ними, мати можливість поговорити з ними, обійняти їх, просто поділитися нашою любов’ю і відчути, що ми всі одна велика команда! Що разом ми зможемо змінити світ. Я вірю, що Україна виграє війну, і ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти їй! – поділилася одна з волонтерів Тамара Вебер. – Дуже важливо, що ми можемо повернутися додому і розповісти нашим сім’ям та всім знайомим, яка тут реальність, тому що в ЗМІ ви бачите лише її маленькі шматочки, але не можете зрозуміти, що відбувається насправді, що все набагато гірше”.

Крім обміну інформацією, німецькі волонтери надають Україні цілком матеріальну допомогу. Так, у цей приїзд вони доправили гуманітарну допомогу для цивільних та будматеріали, а також смаколики – захисникам України.