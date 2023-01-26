Нацгвардія показала краєвиди вздовж дороги з Харківщини на Донбас (фото)

На узбіччях траси Е-40, що сполучає Ізюм та Слов’янськ, — знищена військова техніка, а в селах та містечках Харківщини та Донеччини – руїни.

Фоторепортаж із дороги, що веде з Ізюма до Слов’янська, опублікувала пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України. Добірку фото на Фейсбук сторінці НГУ назвали “Дорогою орди”.

“Ось на що перетворились узбіччя траси Е-40 на відтинку від Ізюма до Слов’янська. Колись квітучі села Долину, Краснопілля, Кам’янку росіяни перетворили на купу будівельного сміття, звели нанівець працю багатьох поколінь місцевого населення. Знавісніла російська орда принесла українцям Харківщини та Донеччини лише море крові, сліз та іржавого брухту”, — підписали фоторепортаж нацгвардійці.