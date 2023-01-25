Live
  • Середа 25.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

На Північній Салтівці розбирають знищений РФ під’їзд дев’ятиповерхівки (відео)

Події 17:52   25.01.2023
Елена Нагорная
На Північній Салтівці розбирають знищений РФ під’їзд дев’ятиповерхівки (відео)

Бійці ДСНС показали, як розбирають аварійні конструкції дев’ятиповерхівки на вулиці Метробудівників, 1 у Харкові, в яку на початку повномасштабної війни влучив російський снаряд.

Фото та відео робіт опублікували на Facebook-сторінці облуправління ДСНС. Ворог майже повністю зруйнував один під’їзд з другого по дев’ятий поверх.

“Для нашого відділення є завдання по деблокуванню та демонтажу конструкцій будівлі, що можуть завдати шкоди оточуючим, які можуть проходити повз цю будівлю, та мінімізувати ризики щодо обвалу наступних його конструкцій”, – розповів начальник групи рятувальних робіт АРЗСП ГУ ДСНС України в Харківській області Микита Захаров.

За його словами, аварійні конструкції демонтуватимуть зверху вниз.


Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також:  Рекорд з розмінування встановили сапери ДСНС на Харківщині – Синєгубов

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

17:09
У міськраді Харкова – новий Департамент розвитку муніципального менеджменту
15:39
Терехов наказав перейменувати школу №11 у Харкові у пам’ять Дані Дідіка
15:03
Дитячі поліклініки та диспансери. У Харкові об’єднали кілька медичних закладів
14:21
Займатиметься закупівлями. У мера Харкова Терехова – новий заступник
11:24
Рятувальники погасили пожежу в Куп’янську після ранкового обстрілу (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Північній Салтівці розбирають знищений РФ під’їзд дев’ятиповерхівки (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 17:52;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС показали, як розбирають аварійні конструкції дев’ятиповерхівки на вулиці Метробудівників, 1 у Харкові, в яку на початку повномасштабної війни влучив російський снаряд.".