На Північній Салтівці розбирають знищений РФ під’їзд дев’ятиповерхівки (відео)
Бійці ДСНС показали, як розбирають аварійні конструкції дев’ятиповерхівки на вулиці Метробудівників, 1 у Харкові, в яку на початку повномасштабної війни влучив російський снаряд.
Фото та відео робіт опублікували на Facebook-сторінці облуправління ДСНС. Ворог майже повністю зруйнував один під’їзд з другого по дев’ятий поверх.
“Для нашого відділення є завдання по деблокуванню та демонтажу конструкцій будівлі, що можуть завдати шкоди оточуючим, які можуть проходити повз цю будівлю, та мінімізувати ризики щодо обвалу наступних його конструкцій”, – розповів начальник групи рятувальних робіт АРЗСП ГУ ДСНС України в Харківській області Микита Захаров.
За його словами, аварійні конструкції демонтуватимуть зверху вниз.
Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 17:52;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС показали, як розбирають аварійні конструкції дев’ятиповерхівки на вулиці Метробудівників, 1 у Харкові, в яку на початку повномасштабної війни влучив російський снаряд.".