На Північній Салтівці розбирають знищений РФ під’їзд дев’ятиповерхівки (відео)

Бійці ДСНС показали, як розбирають аварійні конструкції дев’ятиповерхівки на вулиці Метробудівників, 1 у Харкові, в яку на початку повномасштабної війни влучив російський снаряд.

Фото та відео робіт опублікували на Facebook-сторінці облуправління ДСНС. Ворог майже повністю зруйнував один під’їзд з другого по дев’ятий поверх.

“Для нашого відділення є завдання по деблокуванню та демонтажу конструкцій будівлі, що можуть завдати шкоди оточуючим, які можуть проходити повз цю будівлю, та мінімізувати ризики щодо обвалу наступних його конструкцій”, – розповів начальник групи рятувальних робіт АРЗСП ГУ ДСНС України в Харківській області Микита Захаров.

За його словами, аварійні конструкції демонтуватимуть зверху вниз.



Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області