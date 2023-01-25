На Северной Салтовке разбирают разрушенный врагом подъезд девятиэтажки (видео)

Бойцы ГСЧС показали, как разбирают аварийные конструкции девятиэтажки по улице Метростроителей, 1 в Харькове, в которую в начале полномасштабной войны попал российский снаряд.

Фото и видео работ опубликовали на Facebook-странице облуправления ГСЧС. Враг почти полностью разрушил один подъезд со второго по девятый этаж.

«Для нашего отделения есть задача по деблокированию и демонтажу конструкций здания, которые могут нанести вред окружающим, которые могут проходить мимо этого здания, и минимизировать риски обвала следующих его конструкций», — рассказал начальник группы спасательных работ отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Никита Захаров.

По его словам, аварийные конструкции будут демонтировать сверху вниз.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области