На Северной Салтовке разбирают разрушенный врагом подъезд девятиэтажки (видео)
Бойцы ГСЧС показали, как разбирают аварийные конструкции девятиэтажки по улице Метростроителей, 1 в Харькове, в которую в начале полномасштабной войны попал российский снаряд.
Фото и видео работ опубликовали на Facebook-странице облуправления ГСЧС. Враг почти полностью разрушил один подъезд со второго по девятый этаж.
«Для нашего отделения есть задача по деблокированию и демонтажу конструкций здания, которые могут нанести вред окружающим, которые могут проходить мимо этого здания, и минимизировать риски обвала следующих его конструкций», — рассказал начальник группы спасательных работ отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Никита Захаров.
По его словам, аварийные конструкции будут демонтировать сверху вниз.
Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС показали, как разбирают аварийные конструкции девятиэтажки по улице Метростроителей, 1 в Харькове, в которую в начале полномасштабной войны попал российский снаряд.".