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На Северной Салтовке разбирают разрушенный врагом подъезд девятиэтажки (видео)

Происшествия 17:52   25.01.2023
Елена Нагорная
На Северной Салтовке разбирают разрушенный врагом подъезд девятиэтажки (видео)

Бойцы ГСЧС показали, как разбирают аварийные конструкции девятиэтажки по улице Метростроителей, 1 в Харькове, в которую в начале полномасштабной войны попал российский снаряд.

Фото и видео работ опубликовали на Facebook-странице облуправления ГСЧС. Враг почти полностью разрушил один подъезд со второго по девятый этаж.

«Для нашего отделения есть задача по деблокированию и демонтажу конструкций здания, которые могут нанести вред окружающим, которые могут проходить мимо этого здания, и минимизировать риски обвала следующих его конструкций», — рассказал начальник группы спасательных работ отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Никита Захаров.

По его словам, аварийные конструкции будут демонтировать сверху вниз.


Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 17:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС показали, как разбирают аварийные конструкции девятиэтажки по улице Метростроителей, 1 в Харькове, в которую в начале полномасштабной войны попал российский снаряд.".