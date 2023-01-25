Live
  • Среда 25.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Рекорд по разминированию установили саперы ГСЧС на Харьковщине — Синегубов

Общество 17:16   25.01.2023
Елена Нагорная
Рекорд по разминированию установили саперы ГСЧС на Харьковщине — Синегубов

430 вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов обнаружили в Харьковской области саперы ГСЧС в течение 24 января. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, это — рекорд.

«По области продолжаем разминирование. У нас такой есть положительный рекорд. 430 взрывоопасных предметов было обезврежено за одни сутки подразделениями ГСЧС. Это нам позволили сделать и погодные условия, и, собственно, то, что мы приступили к разминированию дорог, направлений, которые ведут в город Волчанск», — рассказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, люди уже некоторое время пользуются этой дорогой, и сейчас проводится разминирование обочин и лесополос вдоль нее.

«Минная опасность не где-то там, а она здесь. И очень реальна, поскольку мы фиксируем почти ежедневно факты подрывов гражданского населения на взрывоопасных предметах. Пользуясь случаем, хочу напомнить еще раз всем. В случае обнаружения таких предметов ни в коем случае нельзя ни накрывать, ни засыпать их, перемещать. Даже пользоваться мобильным телефоном рядом с ними нельзя», — подчеркнул глава ХОВА.

Читайте также: Разминирование сельхозугодий Харьковщины приостановили из-за погоды — ГСЧС

«Если брать территорию Харьковской области за 100%, то мы даже не разминировали 10%. Если брать сельскохозяйственные земли, то 60% мы не можем сейчас использовать по назначению, поскольку они находятся в серой зоне или под временной оккупацией. Или просто заминированы и разминирование там еще не проведено. Мы сейчас сконцентрированы на критической энергетической сфере. Кроме того, основные пути и путепроводы», — добавил он.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:09
В горсовете Харькова – новый Департамент развития муниципального менеджмента
15:39
Терехов приказал переименовать школу №11 в Харькове в память Дани Дидика
15:03
Детские поликлиники и диспансеры. В Харькове объединили несколько медзаведений
14:21
Будет заниматься закупками. У мэра Харькова Терехова – новый заместитель
11:24
Спасатели погасили пожар в Купянске после утреннего обстрела (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Рекорд по разминированию установили саперы ГСЧС на Харьковщине — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 17:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "430 вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов обнаружили в Харьковской области саперы ГСЧС в течение 24 января. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, это — рекорд.".