Рекорд по разминированию установили саперы ГСЧС на Харьковщине — Синегубов

430 вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов обнаружили в Харьковской области саперы ГСЧС в течение 24 января. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, это — рекорд.

«По области продолжаем разминирование. У нас такой есть положительный рекорд. 430 взрывоопасных предметов было обезврежено за одни сутки подразделениями ГСЧС. Это нам позволили сделать и погодные условия, и, собственно, то, что мы приступили к разминированию дорог, направлений, которые ведут в город Волчанск», — рассказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, люди уже некоторое время пользуются этой дорогой, и сейчас проводится разминирование обочин и лесополос вдоль нее.

«Минная опасность не где-то там, а она здесь. И очень реальна, поскольку мы фиксируем почти ежедневно факты подрывов гражданского населения на взрывоопасных предметах. Пользуясь случаем, хочу напомнить еще раз всем. В случае обнаружения таких предметов ни в коем случае нельзя ни накрывать, ни засыпать их, перемещать. Даже пользоваться мобильным телефоном рядом с ними нельзя», — подчеркнул глава ХОВА.

«Если брать территорию Харьковской области за 100%, то мы даже не разминировали 10%. Если брать сельскохозяйственные земли, то 60% мы не можем сейчас использовать по назначению, поскольку они находятся в серой зоне или под временной оккупацией. Или просто заминированы и разминирование там еще не проведено. Мы сейчас сконцентрированы на критической энергетической сфере. Кроме того, основные пути и путепроводы», — добавил он.