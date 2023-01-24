Разминирование сельхозугодий Харьковщины приостановили из-за погоды — ГСЧС

Подразделения ГСЧС приостановили разминирование сельхозугодий в Харьковской области, ссылаясь на то, что снижение температуры не способствует качественному выполнению этих работ.

Соответствующее обращение к жителям Харьковщины опубликовали на странице облуправления ГСЧС в Facebook.

«В настоящее время основные усилия саперов ГСЧС направлены на разминирование объектов критической инфраструктуры, водо-, газо-, тепло-, электросетей с целью обеспечения условий для их восстановления», — отметили чрезвычайники.

Также в ГСЧС добавили, что возобновят разминирование сельхозугодий при приемлемых погодных условиях.

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«Ни одна из полученных заявок не останется невыполненной!», — заверили в ведомстве.