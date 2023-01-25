Рекорд із розмінування встановили сапери ДСНС на Харківщині – Синєгубов

430 ворожих мін, вибухівок та боєприпасів виявили в Харківській області сапери ДСНС протягом 24 січня. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, це рекорд.

“По області продовжуємо розмінування. У нас такий є позитивний рекорд. 430 вибухонебезпечних предметів було знешкоджено за одну добу підрозділами ДСНС. Це нам дозволили зробити і погодні умови, і, власне, те, що ми приступили до розмінування доріг, напрямків, які ведуть до міста Вовчанськ”, – розповів Синєгубов в етері національного телемарафону.

За його словами, люди вже деякий час користуються цією дорогою, і наразі проводиться розмінування узбіч та лісосмуг вздовж неї.

“Мінна небезпека не десь там, а вона тут. І є дуже реальною, оскільки ми фіксуємо майже щодня факти підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Користуючись нагодою, хочу нагадати ще раз усім. У випадку виявлення таких предметів у жодному випадку не можна ані накривати, ані засипати їх, переміщувати. Навіть користуватися мобільним телефоном поруч із ними не можна”, – наголосив голова ХОВА.

“Якщо брати територію Харківської області за 100%, то ми навіть не розмінували 10%. Якщо брати сільськогосподарські землі, то 60% ми не можемо зараз використовувати за призначенням, оскільки вони знаходяться в сірій зоні або під тимчасовою окупацією. Або просто заміновані та розмінування там ще не проведено. Ми зараз сконцентровані на критичній енергетичній сфері. Крім того, основні шляхи та шляхопроводи”, – додав він.