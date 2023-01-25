Live
  • Середа 25.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Рекорд із розмінування встановили сапери ДСНС на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 17:16   25.01.2023
Олена Нагорна
Рекорд із розмінування встановили сапери ДСНС на Харківщині – Синєгубов

430 ворожих мін, вибухівок та боєприпасів виявили в Харківській області сапери ДСНС протягом 24 січня. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, це рекорд.

“По області продовжуємо розмінування. У нас такий є позитивний рекорд. 430 вибухонебезпечних предметів було знешкоджено за одну добу підрозділами ДСНС. Це нам дозволили зробити і погодні умови, і, власне, те, що ми приступили до розмінування доріг, напрямків, які ведуть до міста Вовчанськ”, – розповів Синєгубов в етері національного телемарафону.

За його словами, люди вже деякий час користуються цією дорогою, і наразі проводиться розмінування узбіч та лісосмуг вздовж неї.

“Мінна небезпека не десь там, а вона тут. І є дуже реальною, оскільки ми фіксуємо майже щодня факти підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Користуючись нагодою, хочу нагадати ще раз усім. У випадку виявлення таких предметів у жодному випадку не можна ані накривати, ані засипати їх, переміщувати. Навіть користуватися мобільним телефоном поруч із ними не можна”, – наголосив голова ХОВА.

Читайте також: Розмінування сільгоспугідь Харківщини призупинили через погоду – ДСНС

“Якщо брати територію Харківської області за 100%, то ми навіть не розмінували 10%. Якщо брати сільськогосподарські землі, то 60% ми не можемо зараз використовувати за призначенням, оскільки вони знаходяться в сірій зоні або під тимчасовою окупацією. Або просто заміновані та розмінування там ще не проведено. Ми зараз сконцентровані на критичній енергетичній сфері. Крім того, основні шляхи та шляхопроводи”, – додав він.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

17:09
У міськраді Харкова – новий Департамент розвитку муніципального менеджменту
15:39
Терехов наказав перейменувати школу №11 у Харкові у пам’ять Дані Дідіка
15:03
Дитячі поліклініки та диспансери. У Харкові об’єднали кілька медичних закладів
14:21
Займатиметься закупівлями. У мера Харкова Терехова – новий заступник
11:24
Рятувальники погасили пожежу в Куп’янську після ранкового обстрілу (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Рекорд із розмінування встановили сапери ДСНС на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 17:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "430 ворожих мін, вибухівок та боєприпасів виявили в Харківській області сапери ДСНС протягом 24 січня. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, це рекорд.".