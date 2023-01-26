Нацгвардия показала виды вдоль дороги из Харьковщины на Донбасс (фоторепортаж)
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
На обочинах трассы Е-40, соединяющей Изюм и Славянск, — уничтоженная военная техника, а в селах и городках Харьковщины и Донетчины — руины.
Фоторепортаж с дороги, ведущей из Изюма в Славянск, опубликовала пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины. Подборку фото на facebook странице в НГУ назвали «Дорогой орды».
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«Вот во что превратились обочины трассы Е-40 на отрезке от Изюма до Славянска. Когда-то цветущие села Долину, Краснополье, Каменку россияне превратили в груду строительного мусора, свели на нет труд многих поколений местного населения. Исполненная ненависти русская орда принесла украинцам Харьковщины и Донетчины только море крови, слез и ржавого металлолома», — подписали фоторепортаж нацгвардейцы.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На обочинах трассы Е-40, соединяющей Изюм и Славянск, — уничтоженная военная техника, а в селах и городках Харьковщины и Донетчины — руины".