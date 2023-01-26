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Нацгвардия показала виды вдоль дороги из Харьковщины на Донбасс (фоторепортаж)

Общество 10:39   26.01.2023
Оксана Горун
Нацгвардия показала виды вдоль дороги из Харьковщины на Донбасс (фоторепортаж) Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

На обочинах трассы Е-40, соединяющей Изюм и Славянск, — уничтоженная военная техника, а в селах и городках Харьковщины и Донетчины — руины.

Фоторепортаж с дороги, ведущей из Изюма в Славянск, опубликовала пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины. Подборку фото на facebook странице в НГУ назвали «Дорогой орды».

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«Вот во что превратились обочины трассы Е-40 на отрезке от Изюма до Славянска. Когда-то цветущие села Долину, Краснополье, Каменку россияне превратили в груду строительного мусора, свели на нет труд многих поколений местного населения. Исполненная ненависти русская орда принесла украинцам Харьковщины и Донетчины только море крови, слез и ржавого металлолома», — подписали фоторепортаж нацгвардейцы.

Дорога между Изюмом и Славянском 17
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 16
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 15
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 14
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 13
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 12
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 11
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 10
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 9
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 8
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 7
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 6
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 4
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 3
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Дорога между Изюмом и Славянском 2
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 10:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На обочинах трассы Е-40, соединяющей Изюм и Славянск, — уничтоженная военная техника, а в селах и городках Харьковщины и Донетчины — руины".