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Волонтер из Германии привозит земляков на Харьковщину — развенчивать мифы РФ

Мир 09:50   27.01.2023
Оксана Горун
Волонтер из Германии привозит земляков на Харьковщину — развенчивать мифы РФ Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

«У нас в Германии есть очень разная информация. Многие люди, которые не знают украинцев, могут быть открыты для пропаганды из России», — говорит Маттеус Вазнек. Со своими согражданами на днях он побывал в Харькове, Русской Лозовой и Питомнике.

Волонтер из Германии Маттеус Вазнек создал проект прямой коммуникации немцев и украинцев. Его цель — разрушить мифы российской пропаганды, которые еще достаточно сильны в Германии.

«Это важно, потому что у нас в Германии есть очень разная информация. Многие люди, которые не знают украинцев, могут быть открыты для пропаганды из России, утверждающей, что украинцы сами себя убивают, что здесь одни нацисты и тому подобное. Поэтому важно, чтобы наши друзья смогли рассказать в своих землях то, что они видели своими глазами», — считает волонтер.

Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину 7
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Подробности о приезде Вазнека и шестерых  его земляков в Харьковскую область сообщили в Восточном ОТО Нацгвардии Украины. Нацгвардейцы сопровождали немецких гостей. Все приехавшие — волонтеры из различных уголков Германии. Маттеус — не только идеолог этого мероприятия, но и переводчик. Такой группой визитеры побывали в Русской Лозовой, где увидели разбитые дома, могилы, позиции, покинутые российской армией и склады уничтоженной техники РФ.

Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину 3
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

«Всюду видно множество вещей, указывающих на то, что здесь было огромное скопление российских войск, в частности, заброшенные ржавые боеприпасы, куски формы и обуви оккупантов, коробки от сухпаев, окопы, вырытые на скорую руку и укрепленные почему-то мешками с пластиковой стружкой», — описала картины увиденного гостями пресс-служба НГУ.

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Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину 2
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Также воины Нацгвардии показали гостям свои позиции и отвезли группу в Питомник — вдоль уничтоженных обстрелами и заминированных лесопосадок.

Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину 5
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

«Очень грустно видеть испытания, которые проходят украинские воины. Все это невероятно тяжело для таких мирных людей, как я и весь немецкий народ. Но эти воины остаются такими храбрыми, дружескими, открытыми и с такими теплыми сердцами. Для меня было настоящей честью познакомиться с ними, иметь возможность поговорить, обнять их, просто поделиться нашей любовью и почувствовать, что мы все одна большая команда! Что вместе мы сможем изменить мир. Я верю, что Украина выиграет войну, и мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ей! — поделилась одна из волонтеров Тамара Вебер. — Очень важно, что мы можем вернуться домой и рассказать нашим семьям и всем знакомым, какая здесь реальность, потому что в СМИ вы видите только ее маленькие кусочки, но не можете понять, что происходит на самом деле, что намного хуже».

Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Помимо обмена информацией, немецкие волонтеры оказывают Украине и вполне материальную помощь. Так, в этот приезд они доставили гуманитарную помощь  для гражданских и стройматериалы, а также вкусности — защитникам Украины.

Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину 4
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину 8
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Немецкие волонтеры приехали на Харьковщину 9
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«У нас в Германии есть очень разная информация. Многие люди, которые не знают украинцев, могут быть открыты для пропаганды из России», — говорит Маттеус Вазнек. Со своими согражданами на днях он побывал в Харькове, Русской Лозовой и Питомнике".