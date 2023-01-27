Волонтер из Германии привозит земляков на Харьковщину — развенчивать мифы РФ

«У нас в Германии есть очень разная информация. Многие люди, которые не знают украинцев, могут быть открыты для пропаганды из России», — говорит Маттеус Вазнек. Со своими согражданами на днях он побывал в Харькове, Русской Лозовой и Питомнике.

Волонтер из Германии Маттеус Вазнек создал проект прямой коммуникации немцев и украинцев. Его цель — разрушить мифы российской пропаганды, которые еще достаточно сильны в Германии.

«Это важно, потому что у нас в Германии есть очень разная информация. Многие люди, которые не знают украинцев, могут быть открыты для пропаганды из России, утверждающей, что украинцы сами себя убивают, что здесь одни нацисты и тому подобное. Поэтому важно, чтобы наши друзья смогли рассказать в своих землях то, что они видели своими глазами», — считает волонтер.

Подробности о приезде Вазнека и шестерых его земляков в Харьковскую область сообщили в Восточном ОТО Нацгвардии Украины. Нацгвардейцы сопровождали немецких гостей. Все приехавшие — волонтеры из различных уголков Германии. Маттеус — не только идеолог этого мероприятия, но и переводчик. Такой группой визитеры побывали в Русской Лозовой, где увидели разбитые дома, могилы, позиции, покинутые российской армией и склады уничтоженной техники РФ.

«Всюду видно множество вещей, указывающих на то, что здесь было огромное скопление российских войск, в частности, заброшенные ржавые боеприпасы, куски формы и обуви оккупантов, коробки от сухпаев, окопы, вырытые на скорую руку и укрепленные почему-то мешками с пластиковой стружкой», — описала картины увиденного гостями пресс-служба НГУ.

Также воины Нацгвардии показали гостям свои позиции и отвезли группу в Питомник — вдоль уничтоженных обстрелами и заминированных лесопосадок.

«Очень грустно видеть испытания, которые проходят украинские воины. Все это невероятно тяжело для таких мирных людей, как я и весь немецкий народ. Но эти воины остаются такими храбрыми, дружескими, открытыми и с такими теплыми сердцами. Для меня было настоящей честью познакомиться с ними, иметь возможность поговорить, обнять их, просто поделиться нашей любовью и почувствовать, что мы все одна большая команда! Что вместе мы сможем изменить мир. Я верю, что Украина выиграет войну, и мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ей! — поделилась одна из волонтеров Тамара Вебер. — Очень важно, что мы можем вернуться домой и рассказать нашим семьям и всем знакомым, какая здесь реальность, потому что в СМИ вы видите только ее маленькие кусочки, но не можете понять, что происходит на самом деле, что намного хуже».

Помимо обмена информацией, немецкие волонтеры оказывают Украине и вполне материальную помощь. Так, в этот приезд они доставили гуманитарную помощь для гражданских и стройматериалы, а также вкусности — защитникам Украины.