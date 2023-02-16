Понад тисячу осіб евакуйовано з Куп’янського напрямку – Синєгубов

З жовтня з Куп’янського напрямку було евакуйовано понад тисячу місцевих жителів, повідомив в етері національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, зараз активна евакуація відбувається із селища Дворічна.

“Оскільки там поблизу фактично вже йде лінія фронту. Там йдуть постійні обстріли. Навіть дорога евакуаційна, яка нами використовується, вона обстрілюється майже щодня. Тому навіть під обстрілами евакуацію ми проводимо. З цього району із жовтня 2022 року ми евакуювали більше тисячі людей. Заявки є. Однак вони поступають саме від тих людей, які вже фізично не можуть там проживати або внаслідок пошкодження житлового будинку, або за інших підстав”, – розповів Синєгубов.

За його словами, частині евакуйованих людей є де жити – або у родичів, або в Харкові, іншим пропонують місця в гуртожитках вищих навчальних закладів.

Також Синєгубов розповів, що в регіоні в режимі 24/7 ведеться робота щодо посилення обороноздатності.

“Щодо будівництва фортифікаційних споруд, оборонних споруд – ми маємо забезпечити все необхідне для того, щоб наші Збройні сили, наші військові були максимально ефективними на лінії фронту і на полі бою. Ця територія – це не тільки Куп’янський або Дворічанський і Кремінний напрямки. Це може бути й північ області, й інші напрямки, оскільки ми маємо бути готовими до будь-яких дій ворога, і ми до цього наразі готові”, – наголосив голова ХОВА.