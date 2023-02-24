Контролировать 30% Харьковщины или больше, — Синегубов рассказал о целях РФ

Сейчас армия РФ не проводит масштабных атак в Харьковской области, однако в будущем хочет восстановить утраченные весной 2022 года позиции и контролировать почти 30% территории области, заявил глава ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Главком».

Синегубов отметил, что захватчики сейчас исключительно проверяют ВСУ на боеспособность и прочность позиций, чтобы определить слабые места или спланировать будущее возможное серьезное наступление. При этом, по словам чиновника, пока россияне никакого успеха не имеют.

Так, напомнил Синегубов, под временной оккупацией остаются 29 населенных пунктов региона и еще три-четыре, в зависимости от военной обстановки, — в так называемой «серой» зоне.

«Но действительно Харьковская область будет под ударом. Первая цель противника — максимально восстановить утраченные им весной 2022 года позиции и контролировать почти 30% территории области. Ему это нужно как минимум для того, чтобы обеспечить для себя логистику на территориях Донецкой и Луганской областей. Если у врага будут какие-то успехи, он может рассчитывать захватить еще больше территорий Харьковской области, пытаясь улучшить свои позиции на возможных будущих переговорах или для фактического шантажа руководства нашего государства. Мы понимаем, что будут атаки, враг будет растягивать фронт и не даст покоя Харьковской области, но, учитывая нашу подготовку и подготовку Вооруженных сил, для него успех здесь маловероятен», — уверен глава ХОВА.