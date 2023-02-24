Мощные усилия войск РФ будут приложены на Луганщине и Харьковщине — Свитан

Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан считает Луганскую область (и связанный с ней восток Харьковской) главным направлением, на котором будет наступать армия РФ.

О ситуации на фронте на Купянском и Лиманском направлениях и дальнейших прогнозах Свитан рассказал в эфире YouTube-канала «Курбанова LIVE».

«Реально, скорее всего, мощные усилия российских войск будут приложены в районе Луганской и Харьковской областей. Самый оптимальный вариант для россиян – и они это прекрасно понимают. И тут около сотни тысяч где-то сконцентрировано российских войск, причем где-то на дивизионную глубину – километров на 50 от линии фронта – от Купянска до Кременной», — сказал Свитан.

Объясняя свое мнение относительно намерений врага, он обратил внимание на «короткое плечо» логистики — от границы с РФ и близость аэродромов, где базируется вражеская авиация.

«Здесь увидим мощные наступательные действия. Тем более здесь подлетное время для самолетов поддержки самое короткое, самое удобное. С тех аэродромов, с которых они ходят на Донбасс, сюда им быстрее и удобнее пройти, тем более в горизонте – хорошая поверхность для предельно малых высот. Ровная поверхность — как раз левый берег Северского Донца, и самолетам легко подлетать со стороны России в эту точку – самолетам армейской авиации, штурмовикам и бомбардировщикам, Су-25 и Су-24. Кстати, мы постоянно их здесь видим, пытаемся сбить и сбиваем, иногда даже на российской территории. До Валуек один не долетел, ракета догнала», — отметил эксперт, упоминая недавнее крушение российского самолета Су-25 у границы в Белгородской области.

Свитан отметил, что войска Сил обороны Украины определенным образом «прижаты» к российским в этом районе двумя реками — Осколом и Северским Донцом. И в этом есть плюсы как для агрессоров, так и для защитников Украины.

«Этот треугольник в военном смысле чуть ущербный. Я бы не сказал, что это котел, потому что до котла далеко. А вот в смысле снабжения… углом реки, сложновато. Тем не менее, когда мы переходили, когда брали и освобождали Купянск, мы перебросили туда достаточное количество сил и средств и неплохо остановили российские войска и сами удержались. То есть вот эта линия фронта, которая сейчас проходит, она как раз идет от Купянска на Сватово, а со Сватово – на Кременную, вдоль дороги. То есть здесь, в одной стороны, хороший укрепрайон, если двигаться справа налево – с востока на запад. Мы его удерживаем. И нам удобно идти в наступление. Там так расположены леса, овраги, перетоки – там очень много рек и такой болотистый регион. Потому идти в сторону сухого намного проще, чем россиянам идти в сторону зыбкого, где мы сейчас находимся. Есть положительный момент в этом. Есть отрицательный по рекам и положительный – в этом укрепрайоне», — пояснил военный аналитик.