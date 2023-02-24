Потужні зусилля військ РФ докладуть на Луганщині та Харківщині – Світан

Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан вважає Луганську область (і пов’язаний із нею схід Харківської) головним напрямком, на якому наступатиме армія РФ.

Про ситуацію на фронті на Куп’янському та Лиманському напрямах та подальші прогнози Світан розповів в етері YouTube-каналу “Курбанова LIVE”.

“Реально, швидше за все, потужні зусилля російських військ будуть докладені в районі Луганської та Харківської областей. Найоптимальніший варіант для росіян – і вони це чудово розуміють. І тут близько сотні тисяч десь сконцентровано російських військ, причому десь на дивізійну глибину – кілометрів на 50 від лінії фронту – від Куп’янська до Кремінної”, – сказав Світан.

Пояснюючи свою думку щодо намірів ворога, він звернув увагу на “коротке плече” логістики – від кордону з РФ та близькість аеродромів, де базується ворожа авіація.

“Тут побачимо потужні наступальні дії. Тим паче тут підлітний час для літаків підтримки найкоротший, найзручніший. З тих аеродромів, з яких вони ходять на Донбас, сюди їм швидше та зручніше пройти, тим більше в горизонті – гарна поверхня для гранично малих висот. Рівна поверхня – саме лівий берег Сіверського Дінця, й літакам легко підлітати з боку Росії в цю точку – літакам армійської авіації, штурмовикам і бомбардувальникам, Су-25 і Су-24. До речі, ми постійно їх тут бачимо, намагаємося збити та збиваємо, іноді навіть на російській території. До Валуєк один не долетів, ракета наздогнала”, – зазначив експерт, згадуючи недавню аварію російського літака Су-25 біля кордону в Бєлгородській області.

Світан зазначив, що війська Сил оборони України певним чином “притиснуті” до російських у цьому районі двома річками – Осколом та Сіверським Дінцем. І в цьому є плюси як для агресорів, так і для захисників України.

“Цей трикутник у військовому сенсі трохи неповноцінний. Я не сказав би, що це котел, бо до котла далеко. А ось у сенсі постачання… кутом річки, важкувато. Проте коли ми переходили, коли брали та звільняли Куп’янськ, ми перекинули туди достатню кількість сил та засобів і непогано зупинили російські війська й самі втрималися. Тобто ця лінія фронту, яка зараз проходить, вона якраз іде від Куп’янська на Сватове, а зі Сватового – на Кремінну, вздовж дороги. Тобто тут, з одного боку, хороший укріпрайон, якщо рухатись справа наліво – зі сходу на захід. Ми його тримаємо. І нам зручно йти у наступ. Там так розташовані ліси, яри, перетікання – там дуже багато річок і такий болотистий регіон. Тому йти в бік сухого набагато простіше, ніж росіянам йти у бік болотистого, де ми зараз перебуваємо. Є позитивний момент у цьому. Є негативний – по річках і позитивний – у цьому укріпрайоні”, – пояснив військовий аналітик.