Армія РФ “підключить” харківський фронт у березні – експерт (відео)

Російські війська у повному складі зайдуть в Україну протягом двох тижнів, їхня чисельність складатиме близько 400 тисяч осіб, а напрямками руху стануть донецький, луганський, запорізький та харківський фронти.

Таку думку український військовий експерт полковник запасу Роман Світан висловив в етері YouTube-каналу “Курбанова LIVE”.

За його словами, нова хвиля наступу російської армії почалася ще з Різдва за юліанським календарем.

“Ще не заходили всі частини, зараз вони тільки заходять. Напевно, тиждень ще заходитимуть, і за тиждень-два вже повністю зайдуть росіяни в Україну. Буде тут близько 400 тисяч людей. Нехай мобілізованих, але це все-таки живе м’ясо. І на якихось тачанках, принаймні броньованих, є по 50-60 років броні, а є новітня броня, яка тільки вчора зійшла з конвеєра, однозначно, вони ще будуть рухатися, і десь через тиждень-півтора від третьої декади лютого вони почнуть рух окрім донецького та луганського фронтів, вони підключать ще запорізький та харківський фронти”, – вважає експерт.

При цьому харківський фронт (згідно з поділом Генштабу ЗСУ йдеться зокрема про Куп’янський напрямок – ред.) Світан називає одним з основних.

“Цей рух від Валуєк на Куп’янськ і Лиман, з півночі на південь йтимуть уздовж Оскільського водосховища. І підіжмуть з боку Кремінної, зі сходу на захід теж на Лиман. У нас там дуже незавидне становище. Те становище, в яке зараз там заведені українські війська, воно дуже складне. Як росіяни були свого часу в такому котлі між Осколом і Сіверським Дінцем, ізюмський котел так званий, так от зараз приблизно в такому самому становищі наші війська, якщо дивитись у трикутнику між Оскільським водосховищем, Сіверським Дінцем та річкою Красна, що йде від Сватового до Кремінної”, – розповів Світан і конкретизував, що йдеться про трикутник Куп’янськ-Лиман-Кремінна.

“Нам, щоб утримувати цей трикутник від Куп’янська до Кремінної, потрібно дуже багато зусиль докласти. Саме зараз займаються цим питанням наші війська… Я б не сказав, що це котел, тому що там дуже багато переправ є через ці річки, але тим не менш це з боку росіян, для них це дуже ласий шматок. Якщо вони видавлюють наші війська з цього трикутника, то вони прикриваються із заходу Оскільським водосховищем, а з півдня у них Сіверський Донець. Тобто дуже зручне положення для оборони”, – розповів Світан.