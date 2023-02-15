Синєгубов: на Куп’янському напрямку ворог намагається відбити втрачені позиції
Російські військові активізували наступальні дії на Куп’янському напрямку та намагаються відвоювати втрачені раніше позиції, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов 14 лютого на сесії обласної ради, яка проходила у дистанційному форматі.
За словами Синєгубова, ворог продовжує атакувати населені пункти на півночі та на північному сході регіону.
“Активізував він наступальні дії на Куп’янському напрямку, намагається відвоювати раніше втрачені позиції свої. Щодо Кремінної так само. Важко, однак наразі ми працюємо щодо посилення обороноздатності нашої області, будівництва фортифікаційних споруд для того, щоб бути готовими фактично до будь-якого прояву нової агресії російського окупанта”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 22:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові активізували наступальні дії на Куп’янському напрямку та намагаються відвоювати втрачені раніше позиції, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов 14 лютого на сесії обласної ради, яка проходила у дистанційному форматі.".