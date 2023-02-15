Синегубов: на Купянском направлении враг пытается отвоевать утраченные позиции

Российские военные активизировали наступательные действия на Купянском направлении и пытаются отвоевать утраченные ранее позиции, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов 14 февраля на сессии областного совета, которая проходила в дистанционном формате.

По словам Синегубова, враг продолжает атаковать населенные пункты на севере и на северо-востоке региона.

«Активизировал он наступательные действия на Купянском направлении, пытается отвоевать ранее утраченные позиции свои. По Кременной так же. Трудно, однако сейчас мы работаем по усилению обороноспособности нашей области, строительства фортификационных сооружений для того, чтобы быть готовыми фактически к любому проявлению новой агрессии российского оккупанта», — отметил Синегубов.