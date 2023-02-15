Синегубов: на Купянском направлении враг пытается отвоевать утраченные позиции
Российские военные активизировали наступательные действия на Купянском направлении и пытаются отвоевать утраченные ранее позиции, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов 14 февраля на сессии областного совета, которая проходила в дистанционном формате.
По словам Синегубова, враг продолжает атаковать населенные пункты на севере и на северо-востоке региона.
«Активизировал он наступательные действия на Купянском направлении, пытается отвоевать ранее утраченные позиции свои. По Кременной так же. Трудно, однако сейчас мы работаем по усилению обороноспособности нашей области, строительства фортификационных сооружений для того, чтобы быть готовыми фактически к любому проявлению новой агрессии российского оккупанта», — отметил Синегубов.
Читайте также: В ВСУ рассказали, что происходит под Купянском и возможен ли удар на Харьков
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: на Купянском направлении враг пытается отвоевать утраченные позиции»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные активизировали наступательные действия на Купянском направлении и пытаются отвоевать утраченные ранее позиции, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов 14 февраля на сессии областного совета, которая проходила в дистанционном формате.".