В ВСУ рассказали, что происходит под Купянском и возможен ли удар на Харьков

В интервью РБК-Украина самые обсуждаемые харьковчанами страхи прокомментировал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Ситуацию под Купянском Череватый назвал контролируемой.

«Они пытаются там контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть, их действия там мы видим и мы их купируем», — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Оценивая цели движения российской армии на запад из Луганской области (то есть в сторону Харьковщины), Череватый отметил, что враг уже отошел от своих первоначальных стратегических замыслов.

«Они уже сейчас действуют ситуативно – что получается. Россияне пытаются измотать нас, но это очень истощает и их силы и средства. У них есть лучше подразделения, хуже. Но средний срез – это не суперпрофессионалы, это, как правило, люди, обученные в достаточно короткие сроки, приходящие для пополнения их потерь. Даже если наступательная операция спланирована грамотно, военная наука все равно предполагает потери в 3-5 раз больше, чем у обороняющихся. Их потери даже превышают это среднее значение из-за того, что у них нет много подготовленного личного состава, в том числе офицерского состава младшего и среднего звена. Следовательно, это просто банальные атаки на истощение», — оценил обстановку военный.

Что касается угроз для Харькова, то Череватый признал, что теоретически удар могут нанести на любом направлении.

«Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага. Россиянам не удалось осуществить блицкриг на харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться, но даже тогда они получили яростное сопротивление, когда люди быстро записывались в тероборону, подошли наши подразделения. А сейчас, когда за противником постоянно ведется наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что врагу удадутся какие-то неожиданные, стремительные действия», — подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.