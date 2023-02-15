В ВСУ рассказали, что происходит под Купянском и возможен ли удар на Харьков
В интервью РБК-Украина самые обсуждаемые харьковчанами страхи прокомментировал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Ситуацию под Купянском Череватый назвал контролируемой.
«Они пытаются там контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть, их действия там мы видим и мы их купируем», — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.
Оценивая цели движения российской армии на запад из Луганской области (то есть в сторону Харьковщины), Череватый отметил, что враг уже отошел от своих первоначальных стратегических замыслов.
«Они уже сейчас действуют ситуативно – что получается. Россияне пытаются измотать нас, но это очень истощает и их силы и средства. У них есть лучше подразделения, хуже. Но средний срез – это не суперпрофессионалы, это, как правило, люди, обученные в достаточно короткие сроки, приходящие для пополнения их потерь. Даже если наступательная операция спланирована грамотно, военная наука все равно предполагает потери в 3-5 раз больше, чем у обороняющихся. Их потери даже превышают это среднее значение из-за того, что у них нет много подготовленного личного состава, в том числе офицерского состава младшего и среднего звена. Следовательно, это просто банальные атаки на истощение», — оценил обстановку военный.
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Что касается угроз для Харькова, то Череватый признал, что теоретически удар могут нанести на любом направлении.
«Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага. Россиянам не удалось осуществить блицкриг на харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться, но даже тогда они получили яростное сопротивление, когда люди быстро записывались в тероборону, подошли наши подразделения. А сейчас, когда за противником постоянно ведется наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что врагу удадутся какие-то неожиданные, стремительные действия», — подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью РБК-Украина самые обсуждаемые харьковчанами страхи прокомментировал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый".