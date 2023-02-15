У ЗСУ розповіли, що відбувається під Куп’янськом і чи можливий удар на Харків
В інтерв’ю РБК-Україна спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував страхи, які найбільше обговорюються харків’янами.
Ситуацію під Куп’янськом Череватий назвав контрольованою.
“Вони намагаються там контратакувати. Але ситуація контрольована і вона схожа з лиманським напрямком. Тобто їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо”, – зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ.
Оцінюючи цілі руху російської армії на захід із Луганської області (тобто в бік Харківщини), Череватий зазначив, що ворог уже відійшов від своїх первісних стратегічних задумів.
“Вони вже зараз діють ситуативно – що виходить. Росіяни намагаються виснажити нас, але це дуже виснажує і їхні сили та засоби. У них є кращі підрозділи, є гірші. Але середній зріз – це не суперпрофесіонали, це, як правило, люди, навчені в досить короткі терміни, які приходять для поповнення їхніх втрат. Навіть якщо наступальна операція спланована грамотно, військова наука все одно передбачає втрати в 3-5 разів більші, ніж у тих, хто обороняється. Їхні втрати навіть перевищують це середнє значення через те, що в них немає багато підготовленого особового складу, в тому числі офіцерського складу молодшої та середньої ланки. Відтак це просто банальні атаки на виснаження”, – оцінив обстановку військовий.
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Щодо погроз для Харкова, то Череватий визнав, що теоретично удару можуть завдати на будь-якому напрямку.
“Важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. В нас дуже потужна розвідка. Харківська область напоготові, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога. Росіянам не вдалося здійснити бліцкриг на харківському напрямку в лютому 2022 року, вони змогли просунутися, але навіть тоді вони отримали шалений опір, коли люди швидко записувалися в тероборону, підійшли наші підрозділи. А зараз, коли за противником постійно йде спостереження і всі наші частини в постійній бойовій готовності, я не думаю, що у ворога вдасться якісь неочікувані, стрімкі дії”, – підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В інтерв’ю РБК-Україна спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував страхи, які найбільше обговорюються харків’янами".