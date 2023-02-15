Live
  • Середа 15.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.34
    • 🟢

Військові РФ втекли від кордону Харківщини, кидаючи своїх, що випали з автівки

Події 10:27   15.02.2023
Оксана Горун
Військові РФ втекли від кордону Харківщини, кидаючи своїх, що випали з автівки

Відео події із серії “своих не бросаем” у виконанні армії РФ опублікувала Харківська окрема бригада тероборони, а волонтери згодом визначили місце, де це відбувалося.

“Сваіх нє брасаєм” – так часто кажуть росіяни. Аеророзвідники Харківської окремої бригади ТрО ЗСУ спільно з артилеристами, засняли на відео чудовий доказ протилежного. Росіянци приїхали забрати свій військовий крам та як тільки почала працювати наша “арта” – накивали п’ятами. А деякі з них, навіть, випадали з автівки, і їх ніхто не став чекати“, — описали події на відео в Youtube бригади.

Читайте також: Автоматні черги та полонені: Kraken показав свою першу штурмову операцію

Волонтери міжнародної спільноти GeoConfirmed геолокували місце зйомки. Як виявилося, подібне відбувається на території РФ – біля кордону з Харківщиною (крапка з координатами 50.424693, 36.220434 поблизу хутора Валківський Бєлгородської області РФ). Від місця подій до державного кордону 1,9 км.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

10:27
Військові РФ втекли від кордону Харківщини, кидаючи своїх, що випали з автівки
08:03
1468 підприємств Харківщини постраждали від “обставин непереборної сили”
07:20
Ворог продовжує атаку та обстріли на Харківщині – інформація Генштабу
10:24
В армію потрапив із 4 спроби: чим годує захисників Харківщини шеф-кухар ТрО
07:32
Ворог продовжив атакувати Гряниківку на Харківщині – дані Генштабу

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Військові РФ втекли від кордону Харківщини, кидаючи своїх, що випали з автівки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 10:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео події із серії “своих не бросаем” у виконанні армії РФ опублікувала Харківська окрема бригада тероборони, а волонтери згодом визначили місце, де це відбувалося".