Військові РФ втекли від кордону Харківщини, кидаючи своїх, що випали з автівки

Відео події із серії “своих не бросаем” у виконанні армії РФ опублікувала Харківська окрема бригада тероборони, а волонтери згодом визначили місце, де це відбувалося.

“Сваіх нє брасаєм” – так часто кажуть росіяни. Аеророзвідники Харківської окремої бригади ТрО ЗСУ спільно з артилеристами, засняли на відео чудовий доказ протилежного. Росіянци приїхали забрати свій військовий крам та як тільки почала працювати наша “арта” – накивали п’ятами. А деякі з них, навіть, випадали з автівки, і їх ніхто не став чекати“, — описали події на відео в Youtube бригади.

Волонтери міжнародної спільноти GeoConfirmed геолокували місце зйомки. Як виявилося, подібне відбувається на території РФ – біля кордону з Харківщиною (крапка з координатами 50.424693, 36.220434 поблизу хутора Валківський Бєлгородської області РФ). Від місця подій до державного кордону 1,9 км.