Військові РФ втекли від кордону Харківщини, кидаючи своїх, що випали з автівки
Відео події із серії “своих не бросаем” у виконанні армії РФ опублікувала Харківська окрема бригада тероборони, а волонтери згодом визначили місце, де це відбувалося.
“Сваіх нє брасаєм” – так часто кажуть росіяни. Аеророзвідники Харківської окремої бригади ТрО ЗСУ спільно з артилеристами, засняли на відео чудовий доказ протилежного. Росіянци приїхали забрати свій військовий крам та як тільки почала працювати наша “арта” – накивали п’ятами. А деякі з них, навіть, випадали з автівки, і їх ніхто не став чекати“, — описали події на відео в Youtube бригади.
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Волонтери міжнародної спільноти GeoConfirmed геолокували місце зйомки. Як виявилося, подібне відбувається на території РФ – біля кордону з Харківщиною (крапка з координатами 50.424693, 36.220434 поблизу хутора Валківський Бєлгородської області РФ). Від місця подій до державного кордону 1,9 км.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео події із серії “своих не бросаем” у виконанні армії РФ опублікувала Харківська окрема бригада тероборони, а волонтери згодом визначили місце, де це відбувалося".