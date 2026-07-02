Як збивають “молнии”, що летять до Харкова, показала бригада ТрО (відео)
13 безпілотників “Молния” за два дні збили воїни 113 окремої бригади ТрО на Вовчанському напрямку. За інформацією бригади, БпЛА прямували до Харкова.
“Небо над Харковом – це ще один фронт. І щодня на ньому точиться безкомпромісний бій”, – прокоментували опубліковане відео захисники неба.
Відео: 113 ОБр ТрО
У пості бригади на фейсбуці зазначили: “На Вовчанському напрямку наші Захисники вкотре довели свою майстерність та незламність. Лише за дві останні доби вони знищили 12 ворожих БПЛА типу “Молния”, які прямували до Харкова, щоб сіяти смерть і біль”.
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Зазначимо, російські безпілотники “Молния” періодично використовують ще і як носії FPV-дронів.
“Ось цей от “лайн…літ має на своєму борті додатково три FPV-дрони-камікадзе і слугує так званою “маткою”. Він перетинає лінію боєзіткнення, залітає в наш оперативний простір, може пірнати до 25, 30, 35 кілометрів”, – пояснював механізм командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.