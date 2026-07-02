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Як збивають “молнии”, що летять до Харкова, показала бригада ТрО (відео)

Фронт 17:02   02.07.2026
Оксана Горун
Як збивають “молнии”, що летять до Харкова, показала бригада ТрО (відео) Фото: Вячеслав Задоренко

13 безпілотників “Молния” за два дні збили воїни 113 окремої бригади ТрО на Вовчанському напрямку. За інформацією бригади, БпЛА прямували до Харкова.

“Небо над Харковом – це ще один фронт. І щодня на ньому точиться безкомпромісний бій”, – прокоментували опубліковане відео захисники неба.

Відео: 113 ОБр ТрО 

У пості бригади на фейсбуці зазначили: “На Вовчанському напрямку наші Захисники вкотре довели свою майстерність та незламність. Лише за дві останні доби вони знищили 12 ворожих БПЛА типу “Молния”, які прямували до Харкова, щоб сіяти смерть і біль”.

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Зазначимо, російські безпілотники “Молния” періодично використовують ще і як носії FPV-дронів.

“Ось цей от “лайн…літ має на своєму борті додатково три FPV-дрони-камікадзе і слугує так званою “маткою”. Він перетинає лінію боєзіткнення, залітає в наш оперативний простір, може пірнати до 25, 30, 35 кілометрів”, – пояснював механізм командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій  Федоренко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 17:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 безпілотників “Молния” за два дні збили воїни 113 окремої бригади ТрО на Вовчанському напрямку. За інформацією бригади, БпЛА прямували до Харкова".