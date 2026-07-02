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Как сбивают «Молнии», летящие в Харьков, показала бригада ТрО (видео)

Фронт 17:02   02.07.2026
Оксана Горун
Как сбивают «Молнии», летящие в Харьков, показала бригада ТрО (видео) Фото: Вячеслав Задоренко

13 беспилотников «Молния» за два дня сбили воины 113 отдельной бригады ТрО на Волчанском направлении. По информации бригады, БпЛА направлялись в Харьков.

«Небо над Харьковом – это еще один фронт. И каждый день на нем идет бескомпромиссный бой», — прокомментировали опубликованное видео защитники неба.

Видео: 113 ОБр ТрО 

В посте бригады на Facebook отметили: «На Волчанском направлении наши Защитники еще раз доказали свое мастерство и несокрушимость. Только за последние два дня они уничтожили 12 вражеских БпЛА типа «Молния», которые направлялись в Харьков, чтобы сеять смерть и боль».

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Отметим, российские беспилотники «Молния» периодически используют еще и как носители FPV-дронов.

«Этот вот «го…нолет» имеет на своем борту дополнительно три FPV-дрона-камикадзе и служит так называемой «маткой». Он пересекает линию боестолкновения, залетает в наше оперативное пространство, может нырять до 25, 30, 35 километров», — пояснял механизм командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 17:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 беспилотников «Молния» за два дня сбили воины 113 отдельной бригады ТрО на Волчанском направлении. По информации бригады, БпЛА направлялись в Харьков".