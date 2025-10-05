Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко предупредил об опасности, которую несут «Молнии».

«Этот вот «го…нолет» имеет на своем борту дополнительно три FPV-дрона-камикадзе и служит так называемой «маткой». Он пересекает линию боестолкновения, залетает в наше оперативное пространство, может нырять до 25, 30, 35 километров. И как следствие от него отделяются FPV-дроны-камикадзе и начинают двигаться в сторону линии боестолкновения. Для нас дрон, летящий к линии боестолкновения – будто наш, он же летит атаковать противника. А на самом деле так враг пытается ввести в заблуждение», — рассказал Федоренко.

Но угрозу такая тактика оккупантов несет не только для защитников Украины, но и для гражданских, ведь FPV-дроны, «десантировавшись» с «Молнии», могут атаковать не в сторону фронта, а вглубь территории.

«Лично мое мнение: мы развиваемся, мы сможем их и более интенсивно душить средствами радиоэлектронной борьбы, и выявлять средствами радиоэлектронной разведки, сбивать за счет наших перехватчиков. Но важно уметь от них также защититься, как минимум от того, что они несут – от FPV-дронов камикадзе. Для этого и для военных мы наращиваем возможности по пользованию индивидуальным стрелковым оружием, а именно ружьем для потенциального сбития FPV-дронов камикадзе. А также призываю гражданский сектор не медлить и не думать, что война может пройти мимо. Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять. Потому что с развитием технологий так или иначе противник будет пытаться залетать дальше», — предупредил командир «Ахиллеса».