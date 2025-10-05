Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко попередив про небезпеку, яку несуть “молнии”.
“Ось цей от “лайн…літ має на своєму борті додатково три FPV-дрони-камікадзе і слугує так званою “маткою”. Він перетинає лінію боєзіткнення, залітає в наш оперативний простір, може пірнати до 25, 30, 35 кілометрів. І як наслідок потім від нього відділяються FPV-дрони-камікадзе та починають рухатися в бік лінії бойового зіткнення. Для нас дрон, який летить до лінії боєзіткнення – ніби наш, він же летить атакувати противника. А насправді так ворог намагається ввести в оману”, – розповів Федоренко.
Але загрозу така тактика окупантів несе не лише для захисників України, а й для цивільних, адже FPV-дрони, які “десантувалися” з “молнии”, можуть атакувати не в бік фронту, а вглиб території.
Читайте також: Стартував “сезон БпЛА” в Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту
“Особисто моя думка: ми розвиваємося, ми зможемо їх і більш інтенсивно душити засобами радіоелектронної боротьби, і виявляти засобами радіоелектронної розвідки, збивати за рахунок наших перехоплювачів. Але важливо вміти від них також захиститися, як мінімум від того, що вони несуть, – від FPV-дронів камікадзе. Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття FPV-дронів-камікадзе. А також закликаю цивільний сектор не зволікати та не думати про те, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові: у кого є можливість, оформте рушницю та навчиться з неї ефективно та якісно стріляти. Тому що з розвитком технологій, так чи інакше, противник буде намагатися залітати далі”, – попередив командир “Ахіллеса”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Фронт, Харків; Теги: FPV-дрон, ахиллес, небезпека, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 17:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко попередив про небезпеку, яку несуть “молнии”".