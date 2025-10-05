Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко попередив про небезпеку, яку несуть “молнии”.

“Ось цей от “лайн…літ має на своєму борті додатково три FPV-дрони-камікадзе і слугує так званою “маткою”. Він перетинає лінію боєзіткнення, залітає в наш оперативний простір, може пірнати до 25, 30, 35 кілометрів. І як наслідок потім від нього відділяються FPV-дрони-камікадзе та починають рухатися в бік лінії бойового зіткнення. Для нас дрон, який летить до лінії боєзіткнення – ніби наш, він же летить атакувати противника. А насправді так ворог намагається ввести в оману”, – розповів Федоренко.

Але загрозу така тактика окупантів несе не лише для захисників України, а й для цивільних, адже FPV-дрони, які “десантувалися” з “молнии”, можуть атакувати не в бік фронту, а вглиб території.

“Особисто моя думка: ми розвиваємося, ми зможемо їх і більш інтенсивно душити засобами радіоелектронної боротьби, і виявляти засобами радіоелектронної розвідки, збивати за рахунок наших перехоплювачів. Але важливо вміти від них також захиститися, як мінімум від того, що вони несуть, – від FPV-дронів камікадзе. Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття FPV-дронів-камікадзе. А також закликаю цивільний сектор не зволікати та не думати про те, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові: у кого є можливість, оформте рушницю та навчиться з неї ефективно та якісно стріляти. Тому що з розвитком технологій, так чи інакше, противник буде намагатися залітати далі”, – попередив командир “Ахіллеса”.