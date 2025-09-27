Стартував «сезон БпЛА» у Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту

Ворог відновив удари по енергетиці Харкова. Денні нальоти «шахедів»: росіяни випробовують ППО та «паралізують» місто тривогами. Чи переживе Харків зиму: стриманий оптимізм експертів. У Куп’янську стабілізується ситуація. ДРГ ворога грають у «хованки». Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронт

Вдвічі скоротилася середньодобова кількість боїв на Куп’янському напрямку на цьому тижні. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Зі зниженням активності ворога зникли й щоденні повідомлення аналітиків «DeepState» про просування окупантів. Востаннє мапу фронту на Харківщині змінювали 19 вересня. За повідомленнями військових адміністрацій та речників Сил оборони, в Куп’янську триває контрдиверсійна операція. Офіційні джерела заперечують відомості про контроль ворогом будь-яких кварталів міста.

<br />

Денні «шахеди» VS ППО

Російські «шахеди» значно активізувалися в небі над Харковом після затишшя, що спостерігалося на початку вересня. Терористи випробовують різні тактики. Протягом попереднього тижня ударні БпЛА здебільшого кружляли над містом вдень, викликаючи тривалі повітряні тривоги. Так паралізували роботу державних і логістичних сервісів та банків. Малий бізнес, орієнтований на поштові відправлення, скаржився на неможливість вчасно виконувати замовлення. Денні польоти не були локальною випадковістю. Їх спостерігали і в інших великих містах України.

«Великі міста, такі промислові, потужні міста – вони є нашими великими форпостами в цій обороні, яку ми ведемо під час нинішнього російсько-української війни. Тому це намагання максимально ударити, в тому числі, і по економічних можливостях наших регіонів. Зокрема, мова ж іде і про Одесу, і, бачимо, так, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, тобто всі такі великі міста, де вони можуть і роблять величезний внесок в нашу економіку, і, власне, працюють на оборону. Тому от такий терор, ви бачите, він продовжується, і, ще раз скажу, ворог випробовує нові тактики. Головна з них – це те, що протягом дня по кілька ударних БпЛА запускають, відповідно, і тримають напрузі систему протиповітряної оборони», – розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Зміна тактик ворога видається «намацуванням» слабких місць у протиповітряній обороні для подальших систематичних дій.

«Ми аналізуємо кожен удар, аналізуємо щодобово, цілодобово удари ворога. І наш аналіз свідчить про те, що навіть «шахедами» вони намагаються обійти наші мобільні вогневі групи. Коли я кажу МВГ, це не лише мобільні вогневі групи на базі кулеметів. Це абсолютно різні засоби ураження. І вони намагаються їх обходити, вони так само аналізують і чітко розуміють, що ми посилюємося фактично щодня, працюючи і аналізуючи їхню стратегію, їхні удари. Просто назву приклад. Був випадок, коли через повітряний простір над містом Харковом пролітало більше 160 «шахедів». І нашим силам вдалося вразити більше 40: частину з них втрачено локаційно, частину подавлено РЕБ», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Полювання на енергетику

Попри активний розвиток дронової ППО і збиття в небі, які регулярно чують в різних частинах Харкова та передмістя, масовані повітряні атаки ворога таки досягають цілі. На цьому тижні росіяни перейшли від денного психологічного тиску до давньої улюбленої тактики – нічних ударів по енергетиці. Масований наліт ввечері 23 вересня відправив Харків у кількасекундний блекаут, а один з районів залишив без світла на кілька діб.

«Перш за все, були пошкоджені трансформаторні підстанції, які заживлювали райони міста Харкова. Так, виникли перебої з електропостачанням, крім цього, було відключено 80 тисяч абонентів в місті Харкові. и не можемо знати плани нашого ворога, але ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Я не хочу, щоб була паніка, бо, знаєте, кожного разу напередодні опалювального сезону з’являються такі чутки. Будемо розраховувати на різні сценарії, бо у нас є декілька планів на всякий випадок», – заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Стриманий оптимізм щодо перспектив Харкова на зиму в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Експерт зауважив: у місті провели велику роботу, щоб забезпечити людей теплом, і вона дає результати. Є досвід резервних підключень і швидкого відновлення об’єктів енергопостачання. Тож Харченко вважає, що й цю зиму Харків пройде. Хоча росіяни, звісно, намагатимуться дестабілізувати ситуацію. Тож підготуватися до ймовірних перебоїв у електропостачанні рекомендують і жителям міста, й бізнесу.

«Дай Боже, що цього не буде, але все ж таки я пропоную готуватися до гіршого сценарію. Дістати повербанки, зарядні станції, перевірити генератори, щоби воно все в робочому стані було і за потреби можна було дуже швидко відновлювати свою діяльність і продовжувати працювати», – сподівається президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

«Хованки» в Куп’янську

Ситуація в Куп’янську, яка видавалася ледь не критичною тиждень тому, схоже стабілізується. Офіційні джерела стверджують, що повністю контрольованих ворогом кварталів у принципі не існує.

«Те, що вони залазять з півночі та лізуть до центру міста – це правда, такий у них план. Чи вдається їм там закріпитися – дай Боже, що зазвичай ні. Хоча дуже намагаються та намагаються чіплятися за кожен будинок. Але тут ситуація наступна. Може бути так, що вони за один будинок зачепилися, а в кількох наступних за ним їх немає, бо їх там або вибили, або хтось просто пробіг уперед. Тому, чесно кажучи, просто важко намалювати якусь конкретну мапу», – розповів речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Вся територія міста Куп’янська, територія Куп’янської громади знаходиться під повним контролем Сил оборони України. Збройними силами України дійсно в Куп’янську проводяться контртерористичні заходи, контрдиверсійні заходи, виявляються залишки диверсійно-розвідувальних груп, які просочувались у місто, в тому числі з порушенням правил та звичаїв війни, переодягаючись в цивільний одяг. Велика кількість знищена, велика кількість взята в полон», – заявив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Сили оборони вживають заходів щодо виявлення таких груп, які маскуються під цивільне населення, одягаючи на себе цивільний одяг, які маскуються під однострій ЗСУ, тобто під піксельну форму, а також які на довгий час зайняли спостережні позиції та намагаються себе не проявляти. Прочісується квартал за кварталом», – розповів командир полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Після того, як ворогу перерізали відносно безпечний шлях просування на околиці Куп’янська підземною трубою газогону, за словами Федоренка, окупанти більш активно стали переправлятися через Оскол на плавзасобах. Сили оборони виявляють та нищать окупантів і на березі, й на переправах. Проте поки що не можна говорити про вичерпання в них резервів. Тож навколо Куп’янська точаться важкі бої, але ситуація загалом стабілізувалася.