Денні нальоти «шахедів» на великі міста: навіщо РФ змінила тактику (відео)

Армія РФ почала випробовувати нову тактику обстрілів. Тепер, зокрема, БпЛА типу «Шахед» можуть атакувати міста не тільки пізно ввечері чи вночі, а й вдень, розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері «Еспресо».

«Я думаю, що по всій території України бачимо такі моменти вже виникають. Тобто протягом дня запускають кілька ударних БпЛА, намагаються виснажувати нашу систему ППО, атакувати нашу критичну, промислову інфраструктуру. Всі прекрасно розуміють, що великі міста, промислові, потужні – є нашими великими форпостами цієї оборони, яку ми ведемо під час нинішнього російсько-української війни. Тому це намагання максимально ударити, в тому числі, і по економічних можливостях наших регіонів. Зокрема, мова йде і про Одесу, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, тобто всі такі великі міста, де вони можуть і роблять величезний внесок в нашу економіку, і, власне, працюють на оборону. Тому от такий терор, він продовжується, і, ще раз скажу, ворог випробовує нові тактики. Головна з них – це те, що протягом дня по кілька ударних БпЛА запускають, і тримають в напрузі систему протиповітряної оборони», – пояснив Братчук.

Відео: «Еспресо»

Зазначимо, що минулого тижня «шахед» вдарив по будівлі фармацевтичного університету в Харкові близько 11:00. Тоді начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: був наліт кількох БпЛА, частину вдалося збити.

А 18 числа п’ять БпЛА типу «Молния» поцілили по цивільному підприємству в Новобаварському районі, що не працює. Атака відбувалася у період з 16:00 до 16:20.

Вже за кілька днів, 20 вересня, ворожі БпЛА Повітряні сили ЗСУ почали фіксувати на Харківщині близько 15:00.

Вже о 15:43 моніторингові канали повідомляли про загрозу «шахедів» для Харкова.