Ворожі БпЛА атакували Харків напередодні, заявили в прокуратурі (фото)

18 вересня п’ять БпЛА типу «Молния» вдарили по цивільному підприємству в Харкові, що не працює.

За даними Харківської обласної прокуратури, атака відбувалася у період з 16:00 до 16:20. «Прильоти» зафіксували в Новобаварському районі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Зазначимо, що у ранковому зведенні голови ХОВА Олега Синєгубова даних про «прильоти» по Харкову не було.

Нагадаємо, 18 вересня близько 16:00 в деяких районах Харкова було чутно вибух. Моніторингові канали попереджали про загрозу БпЛА «Молния». Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав: «Не панікуємо, збили». Ймовірно, він мав на увазі вибух, який чули і харків’яни.