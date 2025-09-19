Live
Десять КАБ та безпілотники випустив ворог по регіону – які наслідки ударів

Події 08:43   19.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про результати російських ударів по Харківській області поінформував 19 вересня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу в с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 37-річний чоловік“, – зазначив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині “прилетіло”:

  • десять КАБ;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському районі зруйнована господарська споруда, у Куп’янському – під удар потрапив приватний будинок та АЗС.

“У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь); у Лозівському районі пошкоджено будинок культури, чотири складські будівлі фермерського господарства (с. Башилівка)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Пожежа в харківській п'ятиповерхівці: постраждав 52-річний чоловік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
