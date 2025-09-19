Десять КАБ и беспилотники выпустил враг по региону – каковы последствия ударов
О результатах российских ударов по Харьковской области проинформировал утром 19 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в с. Белый Колодец Волчанской громады пострадал 37-летний мужчина», – отметил начальник ХОВА.
За сутки по Харьковщине «прилетело»:
- десять КАБ;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харьковском районе разрушена хозпостройка, в Купянском – под удар попал частный дом и АЗС.
«В Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец), в Лозовском районе поврежден дом культуры, четыре складских здания фермерского хозяйства (с. Башиловка)», – добавил Синегубов.
