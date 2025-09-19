Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Десять КАБ и беспилотники выпустил враг по региону – каковы последствия ударов

Происшествия 08:43   19.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять КАБ и беспилотники выпустил враг по региону – каковы последствия ударов

О результатах российских ударов по Харьковской области проинформировал утром 19 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрела в с. Белый Колодец Волчанской громады пострадал 37-летний мужчина», – отметил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине «прилетело»:

  • десять КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском районе разрушена хозпостройка, в Купянском – под удар попал частный дом и АЗС.

«В Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец), в Лозовском районе поврежден дом культуры, четыре складских здания фермерского хозяйства (с. Башиловка)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Пожар в харьковской пятиэтажке: пострадал 52-летний мужчина

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
19.09.2025, 08:47
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
19.09.2025, 07:18
Пожар в харьковской пятиэтажке: пострадал 52-летний мужчина
Пожар в харьковской пятиэтажке: пострадал 52-летний мужчина
19.09.2025, 08:33
Тепло возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября
Тепло возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября
18.09.2025, 20:24
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
19.09.2025, 09:39

Новости по теме:

08:32
Погиб мужчина, ранена женщина: куда били россияне, сообщил Синегубов
08:55
Три КАБа и пять БпЛА выпустили россияне – чем еще били, рассказал Синегубов
07:39
Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
12:17
Неделя в Харькове – без обстрелов: во что хочет верить Терехов
08:32
Ранен мужчина, повреждены дома и ж/д инфраструктура – Синегубов об обстрелах

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Десять КАБ и беспилотники выпустил враг по региону – каковы последствия ударов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 08:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах российских ударов по Харьковской области проинформировал утром 19 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов. ".