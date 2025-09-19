Пожар в харьковской пятиэтажке: пострадал 52-летний мужчина
По данным облуправления ГСЧС, пожар возник в Индустриальном районе Харькова.
«В результате одного из бытовых пожаров, возникшего в квартире в жилой пятиэтажке в Индустриальном районе Харькова, пострадал 52-летний мужчина», – передают спасатели.
Всего за сутки пожарные ликвидировали 18 возгораний. Одно началось из-за российских обстрелов.
«В Харьковской области спасатели ГСЧС привлекались к тушению одного пожара, вызванного обстрелами со стороны оккупантов в Лозовском районе», – отметили в ГСЧС.
Напомним, накануне в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали, что в Шевченковском районе Харькова в огне погиб мужчина. В жилом 12-этажном доме горела комната и кухня на площади пожара 20 м. кв. Причина пожара устанавливается.
