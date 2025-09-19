О 15 боях на севере от Харькова сообщает Генштаб ВСУ

О том, как прошли сутки на Харьковщине рассказал Генштаб в сводке за 19 сентября.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 15 атак россиян возле Глубокого, Волчанских Хуторов и Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов врага около Купянска, Кондрашовки и Новоосиново. Также оккупанты пытались наступать в направлении Боровой.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 71 авиационный удар, сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4672 дронов-камикадзе и произвели 5017 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ.