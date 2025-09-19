РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
О планах оккупантов рассказали в сводке 19 сентября в Институте изучения войны (ISW).
Так российский блогер сообщил, что оккупанты проводят диверсионные операции на Великобурлукском направлении, чтобы распылить украинские резервы.
«Но предположил, что эти атаки могут перерасти в полноценные наступательные операции, чтобы угрожать флангу или тылу украинских войск на харьковском направлении и потенциально вблизи Чугуева (юго-восточнее Харькова)», – передают аналитики.
Кроме того, россияне заявили об оккупации Отрадного, а также продвинулись около Мелового и Хатнего. Однако пока что эксперты не подтверждают эту информацию.
В ISW также констатировали, что неизменной ситуация осталась и на других направлениях – Южно-Слобожанском, Боровском и Купянском.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к востоку от Тищенковки (к северо-западу от Купянска), к северу от Кондрашовки (к северу от Купянска), вблизи Голубовки (к северо-востоку от Купянска) и вблизи Степной Новоселовки (на Степановой Новоселовке)», – передают в Институте изучения войны.
