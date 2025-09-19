Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW

Украина 07:18   19.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW

О планах оккупантов рассказали в сводке 19 сентября в Институте изучения войны (ISW). 

Так российский блогер сообщил, что оккупанты проводят диверсионные операции на Великобурлукском направлении, чтобы распылить украинские резервы.

«Но предположил, что эти атаки могут перерасти в полноценные наступательные операции, чтобы угрожать флангу или тылу украинских войск на харьковском направлении и потенциально вблизи Чугуева (юго-восточнее Харькова)», – передают аналитики.

Кроме того, россияне заявили об оккупации Отрадного, а также продвинулись около Мелового и Хатнего. Однако пока что эксперты не подтверждают эту информацию.

В ISW также констатировали, что неизменной ситуация осталась и на других направлениях – Южно-Слобожанском, Боровском и Купянском.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к востоку от Тищенковки (к северо-западу от Купянска), к северу от Кондрашовки (к северу от Купянска), вблизи Голубовки (к северо-востоку от Купянска) и вблизи Степной Новоселовки (на Степановой Новоселовке)», – передают в Институте изучения войны.

Читайте также: Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта
19.09.2025, 08:10
Тепло возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября
Тепло возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября
18.09.2025, 20:24
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
18.09.2025, 22:13
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
19.09.2025, 07:18
О 15 боях на севере от Харькова сообщает Генштаб ВСУ
О 15 боях на севере от Харькова сообщает Генштаб ВСУ
19.09.2025, 08:06

Новости по теме:

07:42
ISW: ВС РФ утверждают, что продвинулись в Волчанске и возле Великого Бурлука
08:01
В ISW вновь сообщают о продвижении армии РФ в Купянске
07:24
Россияне – в центре Купянска: анализ ISW
07:49
Оккупанты утверждают, что продвинулись в Купянске – анализ ISW
07:42
Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 07:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах оккупантов рассказали в сводке 19 сентября в Институте изучения войны (ISW). ".