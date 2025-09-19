РФ хоче пробратися в тил ЗСУ на півночі Харкова та біля Чугуєва – ISW

Про плани окупантів розповіли у зведенні 19 вересня в Інституті вивчення війни (ISW).

Так російський блогер повідомив, що окупанти проводять диверсійні операції на Великобурлуцькому напрямку, щоб розпорошити українські резерви.

“Але припустив, що ці атаки можуть перерости у повноцінні наступальні операції, щоб загрожувати флангу або тилу українських військ на харківському напрямку та потенційно поблизу Чугуєва (південний схід від Харкова)”, – передають аналітики.

Крім того, росіяни заявили про окупацію Одрадного, а також просунулися біля Мілового та Хатнього. Однак поки що експерти не підтверджують цієї інформації.

В ISW також констатували, що незмінною ситуація залишилася і на інших напрямках – Південно-Слобожанському, Борівському та Куп’янському.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на схід від Тищенківки (на північний захід від Куп’янська), на північ від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська), поблизу Голубівки (на північний схід від Куп’янська) і поблизу Степової Новоселівки”, – додали в Інституті вивчення війни.