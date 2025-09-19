РФ хоче пробратися в тил ЗСУ на півночі Харкова та біля Чугуєва – ISW
Про плани окупантів розповіли у зведенні 19 вересня в Інституті вивчення війни (ISW).
Так російський блогер повідомив, що окупанти проводять диверсійні операції на Великобурлуцькому напрямку, щоб розпорошити українські резерви.
“Але припустив, що ці атаки можуть перерости у повноцінні наступальні операції, щоб загрожувати флангу або тилу українських військ на харківському напрямку та потенційно поблизу Чугуєва (південний схід від Харкова)”, – передають аналітики.
Крім того, росіяни заявили про окупацію Одрадного, а також просунулися біля Мілового та Хатнього. Однак поки що експерти не підтверджують цієї інформації.
В ISW також констатували, що незмінною ситуація залишилася і на інших напрямках – Південно-Слобожанському, Борівському та Куп’янському.
“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на схід від Тищенківки (на північний захід від Куп’янська), на північ від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська), поблизу Голубівки (на північний схід від Куп’янська) і поблизу Степової Новоселівки”, – додали в Інституті вивчення війни.
Читайте також: Місцеві в Куп’янську допомагають ворогу? DeepState детально про ситуацію 📹
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ хоче пробратися в тил ЗСУ на півночі Харкова та біля Чугуєва – ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 07:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани окупантів розповіли у зведенні 19 вересня в Інституті вивчення війни (ISW). ".