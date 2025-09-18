Місцеві в Куп’янську допомагають ворогу? DeepState детально про ситуацію 📹

Про складнощі у Куп’янську, що виникли наразі, розповів співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий. Він пояснив, як саме через трубу пролазять окупанти та звернув увагу на проблеми, що стосуються жителів міста.

«В останньому оновленні можна було побачити ще більше просування ворога, глибше в сам населений пункт. І варто говорити про проблему, яка стала наслідком цього просування. Це «Труба 3.0» по суті, тому що ми пам’ятаємо історію з Авдіївкою, із Суджою і на сьогоднішній день вона знову проявляється, але вже Куп’янську. Варто зазначити, як проходить ця труба, і вона починається з району населеного пункту Лиман-Перший. Вони вибудували собі логістику, всі собі засоби, зокрема, як провозити провізію, боєприпаси, дрони і тому подібне, для того, щоб затягуватися в район Куп’янська і там уже продовжувати свою роботу», – сказав Погорілий.

Однак, додає аналітик, більшість подумали, що нібито ця труба проходить в сам Куп’янськ і там вони і вилазять. Однак це не так.

«Є отакі ходи, нори, з яких вони виринають, витягують свою провізію і потім біжать в ліс в районі населеного пункту Радьківка. Там вони накопичуються, збираються, перегруповуються, а потім вже перетягуються в сам Куп’янськ. Там намагаються закріпитися, проводять штурмові дії. І якщо подивитися зараз на мапу, як вона контролюється ворогом, то буквально північна частина міста зараз уже перебуває під закріпленим контролем ворога. Також можна навіть в підтвердження побачити роботу Сил оборони в самому місті. Зокрема, ці відео опублікували бійці 116 бригади, де вони працювали і по околицях, а також біля медичного коледжу є така будівля, куди вони (окупанти-ред.) забігли, закріпилися і там їх вибивали. Також там працював і інший підрозділ 19 центру спецпризначення, який теж вибивав ворога з Куп’янська. І на сьогоднішній день ця робота продовжує тривати», – говорить Погорілий.

Відео: DeepState

Він акцентує: СОУ наразі вирішують питання, як перекрити це пересування та як вибити ворога з міста. Хоча, вважає аналітик, наразі це зробити буде важко.

«Тому що їх велика кількість вже туди затягнулася, вони там поховалися в будинках, бо це місто. Щільна забудова їм в цьому сприяє, тому зараз ведеться така важка робота. Також варто зазначити про ще один момент, ще одну проблему, яка є в Куп’янську – це місцеві жителі. З одного боку, якщо говорити про ці просування ворога, на жаль є місцеві жителі, які допомагають їжею, допомагають провізією, також прихистком, для того, щоб ворог мав сприятливіші умови для окупації міста», – зазначив Погорілий.

Також він говорив і про важливість евакуації. Каже: місцеві жителі ігнорують такі закликали. А це заважає СОУ працювати та в цілому захищати місто і вибивати ворога, тому що противник користується тим, щоб ховатися серед цивільного населення.

«Але з іншого боку, також можна і зрозуміти цих місцевих жителів, тому що ми розуміємо, що це їхні домівки. І тут варто зауважити, що місцева влада, яка закликає до евакуації людей, вона також повинна брати участь, щоб забезпечувати гідними умовами, допомагати і розуміти цих людей, бо їм також важко», – підсумував аналітик.