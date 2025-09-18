Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)

О сложностях, которые возникли в Купянске рассказал соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый. Он объяснил, как именно через трубу пролезают оккупанты и обратил внимание на проблемы, касающиеся жителей города.

«В последнем обновлении можно было увидеть еще большее продвижение врага, глубже в сам населенный пункт. И следует говорить о проблеме, которая стала следствием этого продвижения. Это «Труба 3.0», по сути, потому что мы помним историю с Авдеевкой, с Суджей и на сегодняшний день она снова проявляется, но уже в Купянске. Стоит отметить, как проходит эта труба и начинается с района населенного пункта Лиман-Первый. Они выстроили себе логистику, все себе средства, в частности, как провозить провизию, боеприпасы, дроны и тому подобное, для того чтобы затягиваться в район Купянска и там уже продолжать свою работу», — сказал Погорелый.

Однако, добавляет аналитик, большинство подумали, что якобы эта труба проходит в сам Купянск, и там они и вылезают. Однако это не так.

«Есть такие ходы, норы, из которых они выныривают, вытягивают свою провизию и потом бегут в лес в районе населенного пункта Радьковка. Там они накапливаются, собираются, перегруппировываются, а потом уже перетягиваются в сам Купянск. Там пытаются закрепиться, производят штурмовые действия. И если посмотреть сейчас на карту, как она контролируется врагом, буквально северная часть города сейчас уже находится под закрепленным контролем врага. Также можно даже в подтверждение увидеть работу Сил обороны в самом городе. В частности, эти видео опубликовали бойцы 116 бригады, где они работали и по окрестностям, а также возле медицинского колледжа есть такое здание, куда они (оккупанты — ред.) забежали, закрепились и там их выбивали. Также там работало и другое подразделение 19 центра спецназначения, которое тоже выбивало врага из Купянска. И на сегодняшний день эта работа продолжается», — говорит Погорелый.

Видео: DeepState

Он акцентирует: СОУ решают вопрос, как перекрыть это передвижение и как выбить врага из города. Хотя, считает аналитик, это сделать будет трудно.

«Потому что их большое количество уже туда затянулось, они там спрятались в домах, так как это город. Плотная застройка им в этом способствует, поэтому сейчас ведется столь тяжелая работа. Также стоит отметить еще один момент, еще одну проблему, которая есть в Купянске — это местные жители. С одной стороны, если говорить об этих продвижениях врага, к сожалению, есть местные жители, которые помогают едой, помогают провизией, также убежищем, для того, чтобы враг имел более благоприятные условия для оккупации города», — отметил Погорелый.

Также он говорил и о важности эвакуации. Говорит: местные жители игнорируют такие призывы. Это мешает СОУ работать и в целом защищать город и выбивать врага, потому что противник пользуется тем, чтобы прятаться среди гражданского населения.

«Но с другой стороны, также можно и понять этих местных жителей, потому что мы понимаем, что это их дома. И здесь стоит заметить, что местные власти, призывающие к эвакуации людей, они также должны участвовать, чтобы обеспечивать достойные условия, помогать и понимать этих людей, потому что им тоже трудно», — подытожил аналитик.