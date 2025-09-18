Автоматическое оружие уже достает до Купянска, что происходит в городе (видео)
В Купянске проходит контрдиверсионная операция, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.
«Потому что действительно были факты захода в город ДРГ противника. Сейчас идут поисковые действия. Большое количество уничтожено. Знаю, что в плен попали русские. СОУ максимально контролируют ситуацию, дают достойный отпор. И стараются не дать противнику заходить в город. Линия фронта достаточно близко, это меньше 1 км от Купянска. Мы понимаем, что, к сожалению, и все вооружение, даже уже автоматическое вооружение достает до города. И тем временем еще страшнее за тех людей, которые остаются в громаде, в городе Купянск», — отметил Беседин.
По его данным, в Купянской громаде остаются 1740 жителей, на правобережье города — 734.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, утром военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил: окружения Купянска сейчас нет. В то же время, ситуация действительно сложная, констатировал эксперт. Враг пытается захватить и контролировать северо-западную часть города. В то время как в южной и западной части у россиян есть серьезные проблемы – ВСУ блокируют их продвижение через Колесниковку и Кругляковку.
Читайте также: РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Автоматическое оружие уже достает до Купянска, что происходит в городе (видео)»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске проходит контрдиверсионная операция, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.".