Автоматическое оружие уже достает до Купянска, что происходит в городе (видео)

В Купянске проходит контрдиверсионная операция, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.

«Потому что действительно были факты захода в город ДРГ противника. Сейчас идут поисковые действия. Большое количество уничтожено. Знаю, что в плен попали русские. СОУ максимально контролируют ситуацию, дают достойный отпор. И стараются не дать противнику заходить в город. Линия фронта достаточно близко, это меньше 1 км от Купянска. Мы понимаем, что, к сожалению, и все вооружение, даже уже автоматическое вооружение достает до города. И тем временем еще страшнее за тех людей, которые остаются в громаде, в городе Купянск», — отметил Беседин.

По его данным, в Купянской громаде остаются 1740 жителей, на правобережье города — 734.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, утром военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил: окружения Купянска сейчас нет. В то же время, ситуация действительно сложная, констатировал эксперт. Враг пытается захватить и контролировать северо-западную часть города. В то время как в южной и западной части у россиян есть серьезные проблемы – ВСУ блокируют их продвижение через Колесниковку и Кругляковку.