Рискуют замерзнуть: жители Купянска будут без тепла этой зимой — ГВА (видео)
И без того тяжелая ситуация в Купянске стремительно усугубляется с изменением погоды. Жители, выжившие под обстрелами, столкнутся с отсутствием отопления и воды.
«На сегодня в громаде находится 1640 гражданских жителей. Если мы говорим о правобережной части города Купянска – это 680 жителей, которые все еще находятся там. Опасность, угроза для жизни — ежесекундно. И это связано сейчас не только с боевыми действиями, не только с вооруженной агрессией страны-террориста России, но и с ухудшающимися ежедневно погодными условиями, — заявил в эфире «Суспільного» начальник Купянской ГВА Андрей Беседин. — Критическая инфраструктура отсутствует полностью: нет ни электро-, ни водо-, ни газоснабжения, нет каких-либо социальных услуг. Если мы говорим даже о скважинах, которые были подготовлены на территории непосредственно города Купянска нашими коммунальными предприятиями, то для них нужны хотя бы генераторы и топливо, чтобы можно было качать оттуда воду. Поэтому мы каждый раз уговариваем людей, подчеркиваем, что нужно уезжать. И, к сожалению, сейчас наступила действительно критическая ситуация, когда мы не можем уже заезжать в город Купянск — наши волонтеры, ГСЧС, полиция, те, кто занимался непосредственной эвакуацией — для того, чтобы вывезти. И сегодня нужно сделать этот шаг, и мы надеемся на то, что и погодные условия, в том числе подтолкнут наших людей – остающихся, уехать из города Купянск и сохранить себе жизнь».
Видео: Суспільне
Эвакуация прямо из дому для людей, остающихся в Купянске, уже невозможно — город закрыли на въезд для всех, кроме военных. Однако спастись можно: Беседин советует местным выходить пешком за черту города, где эвакуационные службы смогут их подобрать, или же обращаться за помощью к украинским военнослужащим.
Также начальник ГВА отметил, что получать информацию о происходящем в Купянске (в том числе и о последствиях обстрелов) становится все более проблематично.
«Ситуация крайне критическая, информации очень мало, потому что город закрыт, связи нет, каких-либо услуг, критической инфраструктуры нет. Поэтому, к сожалению, информации очень мало, в том числе по обстрелам. И большинство информации мы получаем от наших военных, непосредственно находящихся в городе Купянск, на территории Купянской громады. И еще раз хочу отметить: полностью контролируют ситуацию непосредственно в городе Купянск, на территории Купянской громады. Никаких успехов локальных у врага нет. Те диверсионно-разведывательные группы, которые действительно зашли в город Купянск, сейчас локализуются», — подчеркнул Андрей Беседин.
Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Андрей Беседин, вода, дрг, зима, купянск, новости Харькова, опалення, отопление, эвакуация;
