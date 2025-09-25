В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление

Мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский накануне старта отопительного сезона сообщил, что так и не решили проблемы финансовых взаимоотношений тепловиков, газовиков и государства.

Лозовские коммунальники не первый год в долгах перед «Нафтогазом». При этом им самим задолжало государство — компенсацию разницы в тарифах. Сейчас у предприятий заблокированы счета. Хотя решить этот вопрос вице-премьера Алексея Кулебу призывали в Верховной Раде еще в августе.

«Долг государственной компенсации разницы тарифов составляет более 234 млн грн и уже превышает задолженность лозовских тепловиков. Если бы с предприятиями рассчитались, они тоже выполнили бы все обязательства, — написал 25 сентября Лозовской городской голова Сергей Зеленский. — Арестованы счета и отключены котельные, что тормозит подготовку к отопительному сезону. Говорю это последние несколько лет, но сейчас наиболее уверенно – в Лозовской громаде есть риск не начать вовремя отопительный сезон».

Зеленский сообщил, что из городского бюджета коммунальщикам (как тепловикам, так и водоснабжающим предприятиям) оказали финансовую поддержку в 163 млн грн за время полномасштабного вторжения РФ. Это даже больше, чем смогли направить на нужды Сил обороны.

«Выбора не было – иначе люди остались бы без отопления и воды», — отметил мэр Лозовой.

Однако оплатить все долги коммунальщиков из городского бюджета невозможно. По словам Зеленского, руководство громады «стучит во все возможные двери». На днях он очередной раз был в профильном министерстве.

«Надеюсь на результат», — подытожил Зеленский.

Механизм компенсации разницы в тарифах, к которому апеллирует городской голова Лозовой, предусмотрен украинским законодательством и постановлениями Кабмина. Методику правительство утвердило 8 сентября 2021 года. Суть в том, что государство «закрывает зазор» между реальной себестоимостью услуги и тем тарифом, который установлен для населения. Так как с начала полномасштабного вторжения РФ тепловики плату за свои услуги не повышают, образовались большие долги — причем не только у государства перед коммунальщиками, но и у предприятий теплокоммунэнерго — за газ. В Лозовой ситуация с долгами в отопительном сезоне 2024/2025 дошла до того, что мэр Сергей Зеленский писал заявление об увольнении. 15 августа исполнительная служба наложила арест на средства лозовского КП «Тепловодосервис» из-за задолженности перед «Нафтогазом». Когда этот вопрос в Верховной Раде подняла председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб вице-премьер-министр Алексей Кулеба заверил, что лично контактирует как с Сергеем Зеленским, так и с главой «Нафтогаза». Кулеба заявил, что «Нафтогаз» не должен блокировать счета предприятий ТКЭ, особенно на прифронтовых территориях.