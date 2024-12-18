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Зеленский решил уволиться: реакция людей

Общество 13:15   18.12.2024
Виктория Яковенко
Зеленский решил уволиться: реакция людей Фото: Facebook Сергея Зеленского

Городской голова города Лозовая на Харьковщине Сергей Зеленский написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Секретарю Лозовского городского совета Кушнир Ю.В. Председателя Лозовского городского совета Зеленского С.В. Прошу вас уволить меня с должности Лозовского городского головы на очередной сессии 19 декабря 2024, по собственному желанию. Лозовая это Украина! Только к Победе! Слава Украине! С любовью к Украине и громаде С.Зеленский (подпись). 18.12.2024 года», — говорится в сообщении.

Зеленский на Харьковщине решил уволиться
скриншот

Под сообщением – уже более 100 комментариев, большинство людей шокированы решением Зеленского и расстроены. Некоторые считают, что аккаунт мэра сломали.

Зеленский на Харьковщине решил уволиться
скриншот

На некоторые комментарии Зеленский отреагировал и написал: «Решение принято. Работаем дальше», однако этот ответ люди тоже не поняли.

Зеленский на Харьковщине решил уволиться
скриншот

Некоторые пользователи отметили, что заявление составлено неправильно, однако мэр Лозовой объяснил, что в отделе кадров все написано согласно действующему законодательству.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова города Лозовая на Харьковщине Сергей Зеленский написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.".