Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
Фото: Сергей Зеленский / Телеграм
Из-за многочисленных обращений родителей решили украсить елку в центре Лозовой, сообщил глава Лозовского городской территориальной громады Сергей Зеленский.
«Выбрали живое дерево в сквере Шевченко. Елка засияет уже в ближайшее время. Предприниматели, организации и учреждения громады тоже понемногу добавляют новогодние украшения», — сообщил Зеленский
Главную елку у Дворца культуры не будут устанавливать.
«Сделаем это вместе с нашими защитниками и защитницами, когда они вернутся домой. А пока есть более важные дела», — объяснил Зеленский.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: елка, Лозовая, Сергей Зеленский, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 20:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за многочисленных обращений родителей решили украсить елку в центре Лозовой, сообщил глава Лозовского городской территориальной громады Сергей Зеленский.".