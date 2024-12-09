Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский

Из-за многочисленных обращений родителей решили украсить елку в центре Лозовой, сообщил глава Лозовского городской территориальной громады Сергей Зеленский.

«Выбрали живое дерево в сквере Шевченко. Елка засияет уже в ближайшее время. Предприниматели, организации и учреждения громады тоже понемногу добавляют новогодние украшения», — сообщил Зеленский

Главную елку у Дворца культуры не будут устанавливать.

«Сделаем это вместе с нашими защитниками и защитницами, когда они вернутся домой. А пока есть более важные дела», — объяснил Зеленский.