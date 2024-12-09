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Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский

Общество 20:31   09.12.2024
Оксана Якушко
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский Фото: Сергей Зеленский / Телеграм

Из-за многочисленных обращений родителей решили украсить елку в центре Лозовой, сообщил глава Лозовского городской территориальной громады Сергей Зеленский.

«Выбрали живое дерево в сквере Шевченко. Елка засияет уже в ближайшее время. Предприниматели, организации и учреждения громады тоже понемногу добавляют новогодние украшения», — сообщил Зеленский

Главную елку у Дворца культуры не будут устанавливать.

«Сделаем это вместе с нашими защитниками и защитницами, когда они вернутся домой. А пока есть более важные дела», — объяснил Зеленский.

Фото: Сергей Зеленский / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за многочисленных обращений родителей решили украсить елку в центре Лозовой, сообщил глава Лозовского городской территориальной громады Сергей Зеленский.".