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Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»

Фронт 09:58   09.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»

На данный момент, по данным ВСУ, самое короткое расстояние от Харькова до позиций россиян на севере области – в направлении Глубокого.

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко отметил: на этом участке фронта оборону держат разные подразделения СОУ, в частности, бригада «Хартия» и 92-я ОШБр. При чем украинские бойцы не только отбивают атаки россиян, но и выбивают врага.

«И это удается успешно реализовать. За предыдущий период удалось выбить врага из ряда позиций и самое основное – надежно закрепиться. Конечно, противник пытается совершать обратные ударно-штурмовые действия с целью выбить нас из позиций, которые удалось занять. Но успеха нет. За долгий период времени противник применил легкобронированную технику, которая совместными усилиями обеих бригад – бригада «Хартия», 92-я ОШБр, были сожжены на поле боя. И та пехота, которую они перевозили, тоже была уничтожена», – уточнил командир батальона.

В свою очередь оккупанты пытаются «прощупывать» обстановку на позициях СОУ – хотят найти слабые места в обороне, чтобы наносить удары. Однако, утверждает Федоренко, врагу это не удастся.

«Таких мест нет. Стоим крепко», – констатировал Федоренко.

А отвечая на основной вопрос, сможет ли враг дойти до Харькова, сказал:

«При поддержке украинской нации, системной работы Сил обороны в ближайшей перспективе у противника нет шансов дойти до города Харькова», – резюмировал командир батальона «Ахиллес».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 09:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент, по данным ВСУ, самое короткое расстояние от Харькова до позиций россиян на севере области – в направлении Глубокого.".