Чи є у росіян шанси дійти Харкова, пояснив командир із “Ахіллеса”

Наразі, за даними ЗСУ, найкоротша відстань від Харкова до позицій росіян на півночі області – у напрямку Глибокого.

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко зазначив: на цій ділянці фронту оборону тримають різні підрозділи СОУ, зокрема, бригада “Хартія” та 92-га ОШБр. До того ж, українські бійці не лише відбивають атаки росіян, а й вибивають ворога.

“І ці заходи вдається реалізувати успішно. За попередній період вдалося вибити ворога із ряду позицій і саме основне – надійно закріпитися. Звісно, противник намагається здійснювати зворотні ударно-штурмові дії з ціллю вибити нас із тих позицій, які вдалося зайняти. Але успіху не має. За довгий період часу противник застосував легкоброньовану техніку, яка спільними зусиллями обох бригад – бригада «Хартія», 92-го ОШБр, були спалені на полі бою. І та піхота, яку вони перевозили, також була знищена”, – зазначив командир батальйону.

Своєю чергою окупанти намагаються “промацувати” обстановку на позиціях СОУ – хочуть знайти слабкі місця в обороні, щоб завдавати ударів. Однак, стверджує Федоренко, ворогові це не вдасться.

“Таких місць немає. Стоїмо міцно”, – констатував Федоренко.

А відповідаючи на основне запитання, чи зможе ворог дійти до Харкова, сказав:

“За підтримки української нації, системної роботи Сил оборони в найближчій перспективі у противника немає шансів дійти до міста Харкова”, – резюмував командир батальйону “Ахіллес”.