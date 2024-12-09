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Чи є у росіян шанси дійти Харкова, пояснив командир із “Ахіллеса”

Фронт 09:58   09.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи є у росіян шанси дійти Харкова, пояснив командир із “Ахіллеса”

Наразі, за даними ЗСУ, найкоротша відстань від Харкова до позицій росіян на півночі області – у напрямку Глибокого.

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко зазначив: на цій ділянці фронту оборону тримають різні підрозділи СОУ, зокрема, бригада “Хартія” та 92-га ОШБр. До того ж, українські бійці не лише відбивають атаки росіян, а й вибивають ворога.

“І ці заходи вдається реалізувати успішно. За попередній період вдалося вибити ворога із ряду позицій і саме основне – надійно закріпитися. Звісно, противник намагається здійснювати зворотні ударно-штурмові дії з ціллю вибити нас із тих позицій, які вдалося зайняти. Але успіху не має. За довгий період часу противник застосував легкоброньовану техніку, яка спільними зусиллями обох бригад – бригада «Хартія», 92-го ОШБр, були спалені на полі бою. І та піхота, яку вони перевозили, також була знищена”, – зазначив командир батальйону. 

Своєю чергою окупанти намагаються “промацувати” обстановку на позиціях СОУ – хочуть знайти слабкі місця в обороні, щоб завдавати ударів. Однак, стверджує Федоренко, ворогові це не вдасться.

“Таких місць немає. Стоїмо міцно”, – констатував Федоренко.

А відповідаючи на основне запитання, чи зможе ворог дійти до Харкова, сказав:

“За підтримки української нації, системної роботи Сил оборони в найближчій перспективі у противника немає шансів дійти до міста Харкова”, – резюмував командир батальйону “Ахіллес”.

Читайте також: ЗСУ контратакували на Куп’янщині та в районі Осколу – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 09:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі, за даними ЗСУ, найкоротша відстань від Харкова до позицій росіян на півночі області – у напрямку Глибокого.".