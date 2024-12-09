ЗСУ контратакували на Куп’янщині та в районі Осколу – ISW

Про бої на Куп’янщині, а також невдалі спроби росіян штурмувати на півночі Харківщини повідомили у зведенні 9 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики уточнили, що про контратаки Сил оборони України розповіли російські блогери. За їхніми даними, українські захисники наступали біля Кучерівки, що на сході від Куп’янська, а також у районі Осколу. Тим часом підтверджених успіхів у окупантів на цьому напрямку немає, хоча вони й заявляли про свої чергові “перемоги” у цій частині Харківщини.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південний схід від Загризового (південніше на схід від Куп’янська) і на один кілометр в районі Першотравневого (на захід від Сватового), але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – зазначили в ISW.

Не змогли просунутись ЗС РФ і на Харківському напрямку. Атаки в районі Високої Яруги, Липців та Вовчанська залишилися безрезультатними. Також, додали в Інституті вивчення війни, у ЗСУ повідомили, що ворог став менше бити авіабомбами на півночі Харківщини.

“Можливо, тому, що російські військові зосереджують сили та засоби на інших ділянках лінії фронту”, – пишуть аналітики.