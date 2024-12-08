КАБів на Харківщину летить менше: що змінилося, розповіли у ЗСУ

Речник ОТУВ “Харків” Євгеній Романов у етері нацмарафону повідомив, що останніми днями Сили оборони спостерігають скорочення кількості штурмів та ударів КАБів на Харківському напрямку.

“Ми спостерігаємо зменшення штурмів росіян. Вчора дійсно двічі вони намагалися просунутися в районі Вовчанська, але нічого не вийшло. Загалом спостерігаємо, що дійсно зменшилася кількість обстрілів і кількість атак. За минулу добу російські окупанти завдали двох авіаударів із використанням чотирьох керованих авіабомб. Також 17 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 199 обстрілів позицій захисників України. І це вдвічі менше, ніж була статистика щоденна за минулий тиждень“, — навів дані Романов.

Він зробив припущення про причини змін.

“З КАБами історія така, що дійсно їх стало менше – порівняно з тим періодом, десь півтора тижня тому, коли це було щоденно і дуже багато. Зараз я думаю, що цей ресурс вони використовують на інших напрямках. І ресурс обмежений, тому вони змушені економити літаковильоти та самі КАБи. Або ж вони не мають можливості здійснювати повітряні атаки з певних причин”, – відзначив речник ОТУВ “Харків.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Що стосується піхотних штурмів, то завдання ворогові ускладнює сніг, що випав при нульовій температурі, а також туман, який радикально погіршив видимість з безпілотників.

“Пересуватися, їм доводиться або пішки по багнюці, або сунути всюдихідною бронею, яка виявляється та нищиться. Такі випадки були на минулому тижні, було знищено велику кількість і танків, і бойових броньованих машин. Вони намагалися двічі штурмувати великими групами та зазнали дуже суттєвих втрат“, – зазначив Романов.

Втрати окупантів за минулу добу на Харківському напрямку становили 56 військовослужбовців: 26 – загиблі, 30 – поранені. Також Сили оборони знищили та пошкодили 15 одиниць російської техніки.