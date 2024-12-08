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Ситуація у Сирії: повстанці шукають Асада, пішли чутки, що його літак розбився

Події 09:50   08.12.2024
Оксана Горун
Ситуація у Сирії: повстанці шукають Асада, пішли чутки, що його літак розбився Скриншот/x.com/clashreport

Події в Сирії, де озброєні бойовики скинули режим диктатора Башара Асада, стрімко розвиваються. Прем’єр пропонує вибори, по всій країні валять пам’ятники Асаду та його батькові.

Повстанці в Сирії вийшли в етері на державному телебаченні та заявили, що повалили “тирана” Асада, пише “The Guardian”. Вони також заявили про звільнення всіх ув’язнених.

Тим часом прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі закликав провести вільні вибори в країні. В інтерв’ю “Al Arabiya” аль-Джалалі повідомив, що мав контакт із командиром повстанців Абу Мухаммадом аль-Джулані щодо того, як здійснювати управління в країні. Прем’єр заявив, що сирійський народ має обрати, кого хоче бачити лідером.

Водночас у Сирії шукають президента Асада. За наявною інформацією, він сів у літак і втік.

“Активні пошуки Башара Асада ведуться. Повстанці допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які можуть знати про його пересування, – повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. – Сирійського лідера ніхто не бачив і не чув з того часу, як повстанці увійшли до столиці рано вранці у неділю”.

У соцмережах тим часом ширяться чутки про долю Башара Асада. Користувачі обговорюють, що літак Іл-76, яким утікав диктатор, зник з радарів у районі Хомса. Серед версій подій: аварійна посадка, падіння та просто відключення навігації з метою приховати кінцевий пункт призначення. Жодну з цих версій не підтверджено.

Ізраїльський журналіст Барак Равід повідомляє з посиланням на джерела в ізраїльському уряді, що Башар Асад залишив Дамаск близько опівночі та вилетів на російську базу у Сирії. Про це пише BILD. Передбачалося, що звідти він вирушить до Москви. Чи це сталося, неясно. У США також вважають, що Асад планував тікати до Москви.

По всій країні тим часом відбувається “Асадопад” – повстанці та просто місцеві жителі масово зносять пам’ятники нинішньому та колишньому диктаторам – Башару Асаду та його покійному батькові.

Hafez al-Assad’s statue torn down in Latakia by Syrian people.

У Дамаску на головній площі зібралися тисячі людей, які розмахують прапорами та кричать “Свобода!”, повідомляє BILD.

На тлі подій із Сирії Армія оборони Ізраїлю заявила, що розмістила війська у буферній зоні між Ізраїлем та Сирією на окупованих Ізраїлем Голанських висотах.

“Після нещодавніх подій у Сирії, включаючи вхід озброєних осіб до буферної зони, Армія оборони Ізраїлю розмістила війська в буферній зоні та в кількох інших місцях, необхідних для її захисту, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот та громадян Ізраїлю”, – йдеться в заяві.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події в Сирії, де озброєні бойовики скинули режим диктатора Башара Асада, стрімко розвиваються. Прем’єр пропонує вибори, по всій країні валять пам’ятники Асаду та його батькові".