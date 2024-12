Ситуація у Сирії: повстанці шукають Асада, пішли чутки, що його літак розбився

Події в Сирії, де озброєні бойовики скинули режим диктатора Башара Асада, стрімко розвиваються. Прем’єр пропонує вибори, по всій країні валять пам’ятники Асаду та його батькові.

Повстанці в Сирії вийшли в етері на державному телебаченні та заявили, що повалили “тирана” Асада, пише “The Guardian”. Вони також заявили про звільнення всіх ув’язнених.

It’s over for Bashar. Syrian state TV airs video announcing Bashar al-Assad’s fall. pic.twitter.com/zJtx2kPI1X — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Тим часом прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі закликав провести вільні вибори в країні. В інтерв’ю “Al Arabiya” аль-Джалалі повідомив, що мав контакт із командиром повстанців Абу Мухаммадом аль-Джулані щодо того, як здійснювати управління в країні. Прем’єр заявив, що сирійський народ має обрати, кого хоче бачити лідером.

Водночас у Сирії шукають президента Асада. За наявною інформацією, він сів у літак і втік.

“Активні пошуки Башара Асада ведуться. Повстанці допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які можуть знати про його пересування, – повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. – Сирійського лідера ніхто не бачив і не чув з того часу, як повстанці увійшли до столиці рано вранці у неділю”.

У соцмережах тим часом ширяться чутки про долю Башара Асада. Користувачі обговорюють, що літак Іл-76, яким утікав диктатор, зник з радарів у районі Хомса. Серед версій подій: аварійна посадка, падіння та просто відключення навігації з метою приховати кінцевий пункт призначення. Жодну з цих версій не підтверджено.

Ізраїльський журналіст Барак Равід повідомляє з посиланням на джерела в ізраїльському уряді, що Башар Асад залишив Дамаск близько опівночі та вилетів на російську базу у Сирії. Про це пише BILD. Передбачалося, що звідти він вирушить до Москви. Чи це сталося, неясно. У США також вважають, що Асад планував тікати до Москви.

По всій країні тим часом відбувається “Асадопад” – повстанці та просто місцеві жителі масово зносять пам’ятники нинішньому та колишньому диктаторам – Башару Асаду та його покійному батькові.

Hafez al-Assad’s statue torn down in Latakia by Syrian people.

Assad holds no reign in ANYWHERE in Syria. pic.twitter.com/q5PKa8zYXJ — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

У Дамаску на головній площі зібралися тисячі людей, які розмахують прапорами та кричать “Свобода!”, повідомляє BILD.

На тлі подій із Сирії Армія оборони Ізраїлю заявила, що розмістила війська у буферній зоні між Ізраїлем та Сирією на окупованих Ізраїлем Голанських висотах.

“Після нещодавніх подій у Сирії, включаючи вхід озброєних осіб до буферної зони, Армія оборони Ізраїлю розмістила війська в буферній зоні та в кількох інших місцях, необхідних для її захисту, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот та громадян Ізраїлю”, – йдеться в заяві.